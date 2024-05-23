Рада запретила инспекторам эвакуировать авто на штрафплощадки: что стоит знать водителям

Согласно новому закону инспекторам по парковке запретят эвакуировать авто нарушителей на штрафплощадки. Подобные ограничения будут действовать до конца военного положения в Украине.

Подобные изменения планировали внести законопроектом 9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И уже 22 мая Верховная Рада приняла его за основу с доработкой положений, "за" проголосовали 234 депутата.

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Что предусматривает такой законопроект

Согласно вышеупомянутому проекту закона, во время действия военного положения в Украине запрещается временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке.

Кроме этого, законопроект также:

расширяет перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по статье об остановке или стоянке транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью и статьей о парковке транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью;

уточняет нормы санкций статьи о превышении установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения и статьи о нарушении правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств.

В то же время заметим, что эвакуация транспортного средства, который препятствует дорожному движению, вероятно, будет возможной и в дальнейшем. Однако подобные полномочия теперь будут касаться сотрудников полиции.

Если же говорить о муниципальных инспекторах, то они смогут и в дальнейшем выписывать штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

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