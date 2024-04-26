СБУ отреагировала на заявления КГБ Беларуси об ударах по больницам Киева
Источник:СБУ
Оккупанты угрожают атаковать киевские больницы. В СБУ назвали это частью информационно-психологической спецоперации России.
Сейчас в Киеве происходила эвакуация двух городских больниц на Оболони, по которым грозился ударить враг.
Смотрите также После долгой паузы враг вывел ракетоносители в Черное море: сколько "Калибров" наготове
Подыгрывают России
25 апреля на заседании Всебелорусского народного собрания руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал украинских военных террористами, с которыми будут бороться по законам военного времени. Чиновник заявил, что террористы, мол, находятся в двух больницах Киева. Он указал точный адрес и фактически анонсировал удары по этим медучреждениям.
СБУ назвала это заявление представителя белорусских властей проявлением ИПСО, которая играет на руку России.
В то же время в нашей стране уже третий год продолжается полномасштабная война, и враг неоднократно удивлял своим цинизмом. Поэтому из соображений безопасности принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.
Отдельно в СБУ объяснили Тертелю, кто такие настоящие террористы.
Преставителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь: люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления,
– говорится в сообщении спецслужбы.
Кроме того, в СБУ посоветовали белорусским властям беспокоиться о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с российским диктатором, а не пугать украинцев атаками.
Эвакуация больниц в Киеве: что известно
- 26 апреля днем в Киеве начали эвакуацию двух больниц на улице Богатырской – Киевской городской детской клинической больницы № 1 и Киевской городской клинической кожно-венерологической больницы.
- Пациентов и персонал переведут в другие медучреждения. Среди пациентов есть также новорожденные.
- Мэр города Виталий Кличко заявил, что на основе сообщений от СБУ можно будет сказать, когда дети смогут вернуться в это медицинское учреждение.
- В КМВА отметили, что пока нет никаких подтверждений тому, что Россия действительно планирует нанести удар по киевским больницам.