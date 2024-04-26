СБУ отреагировала на заявления КГБ Беларуси об ударах по больницам Киева

Оккупанты угрожают атаковать киевские больницы. В СБУ назвали это частью информационно-психологической спецоперации России.

Сейчас в Киеве происходила эвакуация двух городских больниц на Оболони, по которым грозился ударить враг.

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Подыгрывают России

25 апреля на заседании Всебелорусского народного собрания руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал украинских военных террористами, с которыми будут бороться по законам военного времени. Чиновник заявил, что террористы, мол, находятся в двух больницах Киева. Он указал точный адрес и фактически анонсировал удары по этим медучреждениям.

СБУ назвала это заявление представителя белорусских властей проявлением ИПСО, которая играет на руку России.

В то же время в нашей стране уже третий год продолжается полномасштабная война, и враг неоднократно удивлял своим цинизмом. Поэтому из соображений безопасности принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.

Отдельно в СБУ объяснили Тертелю, кто такие настоящие террористы.

Преставителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь: люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления,

– говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме того, в СБУ посоветовали белорусским властям беспокоиться о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с российским диктатором, а не пугать украинцев атаками.

Эвакуация больниц в Киеве: что известно