В Черниговской области объявили принудительную эвакуацию из приграничных районов
Совет обороны принял решение об эвакуации 12 сел из приграничной зоны Черниговской области. Это был запрос от военных.
Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
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Что происходит в Черниговской области?
Чиновник отметил, что эвакуация начнется с 1 июля 2026 года. Речь идет о 12 населенных пунктах, расположенных на границе с Россией в четырех территориальных общинах:
- Прибинь, Шишковка и Рудня Кориковской общины;
- Лемешевка и Мощенка Городнянской общины;
- Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино Новгород-Северской общины;
- Газопроводная и Александровка Семеновской общины.
Переселение обещают полностью завершить за два месяца.
Также Чаус сообщил о решении продлить обязательную эвакуацию из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой этого года.
Он сказал, что часть жителей выехала, остальные — написали отказы. Речь идет о жителях следующих населенных пунктов:
- Горск Сновской общины;
- Бериловка Городнянской общины;
- Костобобров и Железный Мост Семеновской общины;
- Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская Новгород-Северской общины.
По данным районной военной администрации, в указанных населенных пунктах остаются около тысячи жителей. Среди них — более 100 детей.
Чаус отметил, что жителям сообщат о местах сбора. Он сказал, что эвакуационные маршруты и транспорт утверждены. Чиновник заверил, что места для временного проживания будут обеспечены.
Украинские населенные пункты вблизи линии фронта
Также принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Синельниковском районе Днепропетровской области еще из 23 населенных пунктов. Причиной стало обострение ситуации с безопасностью.
Ситуация остается сложной и на севере Сумской области. Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия и пытаются создать вдоль границы так называемую "буферную зону".