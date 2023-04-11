Некоторые все еще прячут детей: Верещук рассказала, как проходит эвакуация из Донбаса

Известно, что некоторые семьи с детьми на прифронтовых территориях до последнего отказываются выезжать из зоны боевых действий, несмотря на опасность их жизни. Однако Украина делает все возможное, чтобы уберечь жизнь и здоровье детей и увезти их в безопасные места.

Об этом 24 Каналу рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она в очередной раз подчеркнула, что детям не место на линии огня и призвала семьи соглашаться на эвакуацию.

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Верещук отметила, что сейчас Украина производит принудительную эвакуацию в 21 населенном пункте Донецкой области. Число остающихся детей ежедневно уменьшается.

Из 126 детей, находившихся непосредственно на линии огня, уже 34 вывезли за последние дни. Все равно дети остаются. Но родители скрывают детей. К примеру, местный священник до последнего держал пятнадцатилетнего сына и только сейчас согласился, что ребенок должен уехать спастись.

– добавила спикер.

Правовое поле принудительной эвакуации

Министер рассказала, когда принималось постановление о принудительной эвакуации, шли дискуссии как это правильно сделать. Никто не мог посоветовать, в том числе и международные организации, потому что нет опыта в мире, как правильно поступать во время принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.

Однако, я лучше буду дискутировать с правозащитными организациями, когда ребенка вывезли и спасли, чем потом с вами, не дай Бог, когда ребенок погиб,

– подчеркнула Верещук.

Она сообщила, что Украина делает сейчас все, чтобы впоследствии ни у кого не было претензий по эвакуации, которую осуществляет государство. Принимаются соответствующие постановления, готовятся изменения в законодательство, чтобы те, кто принимает соответствующие решения – председателя ОВА, волонтерские группы не привлекались к ответственности.

"Это ведь будет неправильно, они мало того, что рискуют жизнью, отправляясь туда, и после этого они не должны отвечать перед законом", – подчеркнула Верещук.

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