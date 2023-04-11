Про це 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона вкотре наголосила, що дітям не місце на лінії вогню і закликала сім'ї зголошуватися на евакуацію.

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Верещук зауважила, що зараз Україна проводить примусову евакуацію у 21 населеному пункті Донецької області. Число дітей, що там залишаються, щодня зменшується.

Зі 126 дітей, що перебували безпосередньо на лінії вогню, уже 34 вивезли за останні дні. Все одно діти залишаються. Але батьки переховують дітей. До прикладу, місцевий священник до останнього тримав п'ятнадцятирічного сина і лише зараз погодився, що дитина повинна виїхати врятуватися,

– додала спікерка.

Правове поле примусової евакуації

Міністерка розповіла, коли приймалася постанова щодо примусової евакуації, точилися дискусії як це правильно зробити. Ніхто не міг порадити, зокрема і міжнародні організації, бо немає досвіду в світі, як правильно вчиняти під час примусової евакуації дітей із зони бойових дій.

Однак, я краще буду дискутувати з правозахисними організаціями, коли дитину вивезли і врятували, ніж потім з вами, не дай Бог, коли дитина загинула,

– підкреслила Верещук.

Вона повідомила, що Україна робить зараз все, щоб згодом ні в кого не було претензій щодо евакуації, яку здійснює держава. Ухвалюються відповідні постанови, готуються зміни до законодавства, щоб ті, хто ухвалюють відповідні рішення – голови ОВА, волонтерські групи не притягувалися до відповідальності.

"Адже це буде неправильно, вони мало того, що ризикують життям, відправляючись туди, і після цього вони не повинні відповідати перед законом", – наголосила Верещук.

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