Эвакуация в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье: объявили маршруты

Украинские власти не оставляют попыток организованно эвакуировать людей с опасных территорий. Всего на сегодняшний день согласовано 8 гумкоридоров.

Детали раскрыла министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал. Она рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на сегодня, 21 марта.

Внимание Из Запорожья выехал 21 автобус для эвакуации жителей Мариуполя

Эвакуация в Донецкой области

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать несколько маршрутов:

Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27;

В Мангушской территориальной общине эвакуация будет из села Юрьевка. Место сбора – пансионат "Смена".

Никольское – Запорожье. Место сбора – школа номер 2, улица Парковая, 23;

Автобусы с 8 утра выехали из Запорожья по этим направлениям. В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 21 марта