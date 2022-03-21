Эвакуация в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье: объявили маршруты
21 марта 2022 , 09:43Читати новину українською
Украинские власти не оставляют попыток организованно эвакуировать людей с опасных территорий. Всего на сегодняшний день согласовано 8 гумкоридоров.
Детали раскрыла министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал. Она рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на сегодня, 21 марта.
Внимание Из Запорожья выехал 21 автобус для эвакуации жителей Мариуполя
Эвакуация в Донецкой области
Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать несколько маршрутов:
- Бердянск – Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на Мелитопольском шоссе, 27;
- В Мангушской территориальной общине эвакуация будет из села Юрьевка. Место сбора – пансионат "Смена".
- Никольское – Запорожье. Место сбора – школа номер 2, улица Парковая, 23;
Автобусы с 8 утра выехали из Запорожья по этим направлениям. В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Утренний брифинг Ирины Верещук за 21 марта