В Херсонской области оккупанты убили беременную женщину: она спасала бабушку с дедушкой
Источник:Алина Боднар
В Херсонской области 8 июня российские захватчики обстреляли Голую Пристань. В результате этого во время эвакуации погибла беременная женщина.
Террористы оборвали жизнь жительницы Голой Пристани Татьяны Гришко. У нее должна была родиться доченька.
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В Херсонской области оккупанты убили беременную женщину
Знакомые и близкие Татьяны вспоминают ее как прекрасного человека и талантливого парикмахера.
Спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, русские? За что вы убили ее нерожденного ребенка? Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, извини,
– написала коллега погибшей женщины Ольга Супрун.
Татьяна Гришко была талантливым парикмахером и любила свою работу. У нее было много мечт и планов на будущее.
В июле Татьяне должно было исполниться 33 года.
В июле Татьяне должно было исполниться 33 года / фото из соцсетей
"Мы учились с тобой вместе, строили планы на будущее. Ты была искренняя, добрая, отзывчивая девушка. Замечательным парикмахером, мастером своего дела. Светлая тебе память", – написала подруга Татьяны Вероника Чепурная.
Татьяна была беременна / фото из соцсетей
Жестокие обстрелы Херсонщины: последние новости
- Напомним, что россияне цинично обстреляли лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега Херсонской области. В результате этого есть погибшие и раненые.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате российского обстрела погибли 3 человека. Среди них – 74-летний мужчина, закрывший своим телом женщину – оккупанты расстреляли его в спину.
- В Офисе Генерального прокурора рассказали, что в результате обстрела пострадали 23 человека. Херсонская прокуратура начала расследование.
- Кроме этого, оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС. Известно о по меньшей мере 9 пострадавших. Так, россияне били по прибрежным территориям и центральной части города.
- 8 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что количество раненых увеличилось до девяти человек. Среди них: два работника ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.
- В то же время в Офисе Генпрокурора сообщали о жертве в результате обстрела, отмечая, что данные уточняются.