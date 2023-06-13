Цинизм зашкаливает: оккупанты используют кадры эвакуации, которую проводит Украина на Херсонщине

В Херсонской области оккупанты не проводят эвакуацию людей после подрыва Каховской ГЭС. Однако они цинично выдают работу Украины за свою.

Так, террористы используют кадры, выдавая их за свои. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Оккупанты используют кадры эвакуации, которую проводит Украина

По словам Демченко, "цинизм российской стороны зашкаливает", поскольку захватчики не проводят в необходимом количестве эвакуацию людей, а вместо этого используют кадры, выдавая их за свои.

Он подчеркнул, что в общей сложности подразделения ГПСУ, привлеченные к эвакуации людей, эвакуировали около 100 человек.

За прошедшие сутки таких было 15. К тому же подключены и подразделения аэроразведки, чтобы выявлять людей, которым нужна помощь,

– добавил Демченко.

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