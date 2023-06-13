Цинизм зашкаливает: оккупанты используют кадры эвакуации, которую проводит Украина на Херсонщине
В Херсонской области оккупанты не проводят эвакуацию людей после подрыва Каховской ГЭС. Однако они цинично выдают работу Украины за свою.
Так, террористы используют кадры, выдавая их за свои. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Оккупанты используют кадры эвакуации, которую проводит Украина
По словам Демченко, "цинизм российской стороны зашкаливает", поскольку захватчики не проводят в необходимом количестве эвакуацию людей, а вместо этого используют кадры, выдавая их за свои.
Он подчеркнул, что в общей сложности подразделения ГПСУ, привлеченные к эвакуации людей, эвакуировали около 100 человек.
За прошедшие сутки таких было 15. К тому же подключены и подразделения аэроразведки, чтобы выявлять людей, которым нужна помощь,
– добавил Демченко.
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- На сегодняшний день оккупанты нагло целятся по спасательным лодкам с волонтерами и мирными жителями с левого берега Херсонщины, который временно неподконтролен Украине.
- Сейчас в основном эвакуация происходит с правобережья, которое подконтрольно Украине. Оккупанты продолжают сопротивляться эвакуации, обстреливая украинских спасателей.
- На левобережье, контролируемом оккупантами, люди не были предупреждены об опасности. К тому же ранее российские военные отбирали у гражданских лодок.
- Отметим, что на левый берег пришелся самый высокий уровень затопления: вода поднялась выше крыш домов.
- Так, оккупанты блокируют любую эвакуацию, даже если ее организуют местные волонтеры. К примеру, не пропускают родственников, приехавших в подтопленный город помочь своим близким. Сами россияне тоже не проводили эвакуации.
- Несмотря на это, наши спецназовцы совместно с ГСЧС пытаются проводить спасательные операции под обстрелами и мощным течением Днепра.