Из-за обстрелов эвакуация из Бахмута замедлилась до минимума, – CNN

Вблизи Бахмута уже долгое время ведутся самые ожесточенные бои. Несмотря на это, там до сих пор находятся гражданские, которых эвакуируют чуть ли не каждый день.

Однако, к сожалению, в начале марта эвакуация из города замедлилась до минимума. Об этом рассказал заместитель мэра Бахмута Александр Марченко.

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Мешают активные боевые действия

Он заявил, что во время пика эвакуационных мероприятий город покидали около 600 украинцев. В настоящее время это количество упало и составляет от пяти до десяти человек, которых каждый день вывозят из Бахмута. Обусловлено это активными боевыми действиями.

Противник разрушает все дотла, бьет по многоэтажным домам, жилому сектору. Есть авианалеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу из всего, что может. Мы туда никак не попадем,

– сказал Александр Марченко.

Некоторые люди сами хотят остаться

Также заместитель мэра Бахмута сообщил, что в настоящее время в городе находятся около 4-4,5 тысячи украинцев. И это люди, которых трудно уговорить покинуть свои дома, ведь большинство из них боится, что "им некуда уйти и не с чем уйти".

Поэтому для жителей Бахмута работают пункты обогрева. Также в городе остались четверо медицинских работников.

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