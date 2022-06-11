Эвакуация из Донбасса продолжается ежедневно, даже под обстрелами, – глава ОВА
С Донбасса продолжают вывозить мирных жителей. Эвакуация там иногда происходит во время обстрелов, которые российская артиллерия не прекращает. Также некоторые населенные пункты атакует вражеская авиация.
Какая ситуация с вывозом гражданского состояния на 10 июня рассказал председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.
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Сколько людей вывозят из Донбасса каждый день
Кириленко рассказал, что до сих пор есть люди, желающие эвакуироваться из региона. Их количество невелико, однако в некоторые дни соглашаются покинуть область до 100 человек. В частности, сейчас стало больше желающих выехать из Константиновки.
Раньше там оставались многие жители, потому что город в 30 километрах от линии разграничения. Однако теперь участились обстрелы по всему региону.
Эвакуация проходит с 24 февраля. Сейчас идет эвакуация из зоны активных боевых действий ежедневно. Риски очень большие, это происходит либо под обстрелами или в периоды между обстрелами,
– рассказал глава Донецкой ОВА.
Он добавил, что это делают силами военных администраций, Нацполиции и службы спасения – ГСЧС. Людей увозят специальным транспортом.
Россия распространяет фейки об эвакуации
Пропаганда кремля начала распространять ложную информацию о том, что якобы вывозят не всех, а только "конкретных лиц". Кроме этого, пишут о якобы необходимости платить за это.
Павел Кириленко акцентировал внимание на том, что такие публикации не соответствуют действительности. По его мнению, такие информационные "вбросы" нужны России, чтобы вынудить людей оставаться в опасном регионе.
Подробнее о спасении людей под обстрелами: смотрите видео
Также происходит эвакуация из Луганской области.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в этот день сообщил, что из Лисичанска удалось эвакуировать 23 человека. Это тоже было рискованно, но теперь каждый из вывезенных в безопасности.
Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка собрал супербригаду, которой сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место. В частности, там находились двое северодончан, которые уже ночуют в безопасности,
– написал Гайдай.
Что касается волонтера, то его историю он тоже рассказал. Когда эвакуация из Северодонецка остановилась, Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы. Впоследствии они прошли недолгий курс лечения и переключились на Лисичанск.
Спасенные из-под обстрелов жители Лисичанска: смотрите видео
Российские авиаудары по населенным пунктам Донбасса
В Генштабе ВСУ вечером 10 июня сообщили, что российские войска нанесли авиационный удар сразу по нескольким населенным пунктам Донбасса. Били разной техникой:
- самолеты Су-25 – недалеко от Марьинки и Красногоровки;
- вертолеты Ка-52 вблизи Новобахмутовки;
- вертолеты Ми-8 – в районе Александрополя.