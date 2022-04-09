Эвакуация из Харьковской области: Синегубов назвал потенциально опасные районы

В новом интервью глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал об эвакуации из города, самых опасных районах из которых сейчас проводится организованный вывоз населения и то, сколько людей уже покинули область.

По словам Синегубова, город контролирует темпы и маршруты эвакуации. Поскольку оперативная ситуация меняется каждый час, администрация должна постоянно информировать о самых безопасных маршрутах.

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Сколько человек уехало из Харькова

По данным главы ОВА, наиболее активно харьковчане выезжали в первые четыре дня.

Согласно нашим данным, по железной дороге выехало около 700 тысяч человек, собственным автотранспортом – 300 – 400 тысяч человек,

– отметил он.

Однако на сегодняшний день очень большое количество людей возвращаются домой.

Из каких населенных пунктов проводят эвакуацию

Синегубов отметил, что в настоящее время организованная эвакуация проводится только из населенных пунктов Барвенково и Лозовая.

Из Лозовой уже выехало 15 тысяч человек, остается около 50 – 60 тысяч человек. Из Барвенково выехало около трех тысяч, а остается полторы тысячи человек,

– добавил глава администрации.

Он подытожил, что есть возможность смещения театра боевых действий именно на эти населенные пункты.

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