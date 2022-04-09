За словами Синєгубова, місто контролює темпи та маршрути евакуації. Оскільки оперативна ситуація змінюється щогодини, адміністрація повинна постійно інформувати про найбезпечніші маршрути.
Читайте також Битву за Харків росіяни вже програли, – Синєгубов про повторну спробу окупантів атакувати місто
Скільки осіб виїхало з Харкова
За даними очільника ОВА, найактивніше харків'яни виїжджали у перші чотири дні.
Згідно з нашими даними, залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом – 300 – 400 тисяч людей,
– зазначив він.
Однак на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються додому.
З яких населених пунктів проводять евакуацію
Синєгубов відзначив, що наразі організована евакуація проводиться лише з населених пунктів Барвінкове і Лозова.
З Лозової вже виїхало 15 тисяч людей, залишається – близько 50 – 60 тисяч осіб. З Барвінкового виїхало близько трьох тисяч, а залишається півтори тисячі людей,
– додав голова адміністрації.
Він підсумував, що є ймовірність зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.
Окупанти чинили звірства й у Бородянці та інших звільнених територіях: дивіться відео