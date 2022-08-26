"На уровне государства сделать эвакуацию с Херсонщины невозможно": как можно выехать из региона

Украинцев не раз призывали выезжать с временно оккупированной территории Херсонской области. Впрочем, устроить эвакуацию на официальном уровне у властей нашей страны нет возможности.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, это объясняется тем, что с начала войны оккупанты не согласовали ни одного зеленого коридора.

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Как выехать из Херсона

Соболевский добавил, что россия не пропускает на оккупированную Херсонскую область гуманитарные конвои и не разрешает ни одного эвакуационного пути, на котором могла бы обеспечить безопасность украинцам во время перемещения.

Единственным путем на подконтрольные территории Украины остается маршрут Васильевка – Запорожье,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

россияне ограничивают движение на этом маршруте, потому что не хотят оставаться сами в Херсонской области. "Если они дадут зеленый свет – очень скоро останутся там сами. Кроме оккупантов никого не будет, все уедут", – объяснил Соболевский.

Он добавил, что от выезда с оккупированных территорий сдерживает то, что путь очень тяжелый. Желающим эвакуироваться необходимо будет несколько дней провести в дороге и под Васильевкой ждать свою очередь.

Украинцам следует эвакуироваться из региона

Впрочем, за последние недели все больше людей может проехать. Только херсонцев по этому маршруту выезжает от 500 до 800 человек каждый день.

По словам Соболевского, это объясняется тем, что перед Васильевкой образовались такие очереди, что оккупантам пришлось разрешить проезд через блокпосты. К сожалению, там были и трагические случаи, когда люди не выдерживали этот путь.

Соболевский добавил, что риски пребывания в Херсонской области больше, чем трудности этого пути, поскольку оккупанты используют украинцев, как живой щит.

Херсонская область будет деоккупирована, это только вопрос времени. Поэтому, если есть возможность – необходимо уезжать,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

Соболевский рассказал, как можно уехать из Херсона: смотрите видео

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