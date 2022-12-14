Жителей одного из районов Херсона просят эвакуироваться: там не будет тепла и света

В Херсоне временно перестали поставлять тепло в микрорайон Корабел. Это произошло в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и призвал местных жителей уехать. Заметим, что процесс эвакуации из Херсона начался еще в ноябре, после освобождения города.

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Эвакуироваться призывают жителей микрорайона Корабел: в чем причина

Во время обстрелов оккупанты повредили насосную и электротрансформаторную станции. Они важны, ведь снабжают воду котельной, которая обеспечивает теплом микрорайон.

Ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать повреждения из-за высокой опасности. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сегодня невозможно.

Воду из системы сольют, чтобы уберечь теплосеть от более серьезных повреждений. Кроме того, существует большая вероятность того, что эта часть города останется без света из-за постоянных обстрелов врагов.

В связи со сложной ситуацией, сложившейся в микрорайоне Корабел, настоятельно призываем херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы. Возможность для этого есть,

– объяснил Ярослав Янушевич.

Как жители микрорайона могут эвакуироваться

Местные власти помогут с эвакуацией. Для этого можно обратиться на "горячую линию" по одному из номеров:

0800330951;

091 481 78 45.

Также могут помочь волонтерские организации. Подробнее здесь.

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