В Донецкой области россияне обстреляли авто с ранеными гражданскими: видео прилета

Продолжается спасение жителей Донецкой области, которая находится под постоянным огнем противника. Россияне не чураются бить по раненым людям.

Так, во время эвакуации раненых из Красногоровки оккупанты открыли огонь.

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Вывезли из-под вражеского удара

Как рассказывают правоохранители, российские снаряды приземлились в каких-то 100 метрах от автомобиля, в который садились местные жители.

Однако, экипаж полиции "Белый Ангел" не растерялся и быстро вывез людей из-под обстрела.

В полиции рассказывают, что многие люди из Донецкой области отказываются покидать родные дома. Они соглашаются уехать только тогда, когда получают ранения. Так, "Белые Ангелы" неоднократно пытались убедить 60-летнюю жительницу Красногоровки эвакуироваться в безопасное место, впрочем она отказывалась. Однако впоследствии женщина таки согласилась на помощь полиции, когда оккупанты полностью разрушили ее дом, а сама она получила осколочные ранения.

Еще один из спасенных в тот день жителей Красногоровки – 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Мужчине прошило руку осколками. Сейчас его доставили в больницу.

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