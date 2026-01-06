Полиции неизвестна судьба 28 человек, отказавшихся от эвакуации в Запорожье

В нескольких населенных пунктах Запорожской области остается неизвестной судьба 28 человек. Они в свое время отказались от эвакуации, которую неоднократно предлагала полиция.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП Запорожской области Александр Кривенко. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также "Печальный рекорд": Россия усиливает наступление и подразделения возле Гуляйполя

Известно ли что-то о тех, кто не эвакуировался из региона?

Как сообщил Кривенко, в Запорожской области с начала эвакуации неизвестна судьба 28 жителей Степногорска, Малой Токмачки и Успеновки.

В свое время они отказались от эвакуации, хотя полиция неоднократно предлагала им. Мы работали до последнего,

– сказал Кривенко.

Он добавил, что в Гуляйполе остается более 100 человек. Кроме того, уже в 2026 году полиция эвакуировала 15 человек из шести прифронтовых общин.

Чтобы повысить безопасность и возможности, как отметили в полиции, вводят антидроновые группы.

Это группы полицейских, которые будут выезжать на сложные направления, где затруднена логистика из-за так называемых дронов-ждунов, и будут уничтожать их,

– уточнил Кривенко.

По данным правоохранителей, полицейские прошли специальное обучение и призывают жителей к эвакуации.

В то же время заместитель директора департамента гражданской защиты Запорожской ОГА Андрей Булавинов напомнил, что с 2023 года обязательная эвакуация проводилась семь раз из 27 населенных пунктов семи громад. Тогда эвакуировали 349 детей. По его словам, на конец 2025 года эвакуация семей с детьми была завершена.

Сейчас продолжается обязательная эвакуация из 33 населенных пунктов в пяти громадах трех районов.

Осталось эвакуировать 299 человек... Речь идет о поселке Малокатериновка, 18 населенных пунктов Гуляйпольской громады, Воздвижевской, Малотокмачанской и Степногорской громад,

– отметил Булавинов.

Где еще продолжается эвакуация?