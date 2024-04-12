Неотложное решение: почему важна эвакуация людей с приграничья Харьковщины
На Совете обороны Харьковщины объявили решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Это связано с опасностью для проживания таких семей рядом с границей России, где они могут быть легкими объектами для танков и КАБов оккупантов.
Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что решение об эвакуации является неотложным и касается только северного приграничья Харьковской области.
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Необходимость принудительной эвакуации
Было принято решение об обязательной эвакуации 182 детей с семьями в принудительный способ из трех районов – Богодуховского, Харьковского и Изюмского, а также из четырех громад – это Дергачевская, Золочевская, Липецкая и Боровская.
"47 населенных пунктов, откуда мы должны вывезти детей принудительно. Это населенные пункты на границе", – отметил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Боровская местная власть написала, что в их громаде, то есть пунктах, которые подпадают под эвакуацию, осталось четыре ребенка. Старосты разговаривают с семьями и отмечают необходимость выезда и подготовленные пункты, где можно временно проживать.
Если есть необходимость выехать за пределы Харькова или Харьковской области вообще, то есть логистические маршруты и волонтеры, которые приедут, заберут с вещами, домашними животными и отвезут, куда будет необходимость и запрос.
Правоохранители на блокпостах и логистических маршрутах не будут пропускать семьи с детьми обратно, поскольку действует запрет на возвращение обратно именно с детьми. Это действует так же на Купянщине, поэтому этот алгоритм уже отработан.
Такие меры принимаются из-за опасности для семей и детей проживать вблизи прифронтовой зоны.
Обратите внимание! В Новоосиновом Харьковской области произошла трагедия, когда под обстрел попала семья. На месте погиб мужчина, а на следующий день погиб 11-летний мальчик. Эту семью эвакуировали, они выехали с опасной территории, но семья решила вернуться.
Они вернулись не через блокпосты, а запрещенными маршрутами. К сожалению, произошла трагедия, потому что отец и сын погибли.
Для некоторых населенных пунктов – Липцы или Золочев – введено рекомендацию для родителей вывезти детей, потому что это опасно. Все из-за того, что в Липцах произошла тоже трагедия, когда россияне обстреляли центр, магазины, аптеку. Там погибли две женщины и 14-летняя девочка.
Эвакуация Харькова – фейк
Российская пропаганда использует для манипуляции не только свои так называемые новостные сайты или программы, а еще и различные телеграмм-каналы и ТикТок. Эвакуацию Харькова никто не объявлял. Несмотря на довольно сложную ситуацию с электричеством, город живет.
Выезжают только семьи с маленькими детьми, потому что при отсутствии электричества в быту очень трудно. Поэтому сообщения об эвакуации именно Харькова – это исключительно манипуляция россиян.
Харьков: последние новости
- Россия усилила бомбардировки Харькова с декабря. The Economist отмечают, что Россия начала применять тактику двойных ударов – бьет второй раз по тому же месту, "чтобы поразить тех, кто пытается оказать помощь после первого удара".
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- Утром 11 апреля враг нанес по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре Харьковщины, в результате чего метро не работало несколько часов.