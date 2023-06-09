Показывают террористическую натуру: Гуменюк сказала, в каком случае россияне спасают людей от наводнения

Утром 6 июня Россия цинично подорвала Каховскую ГЭС, в результате чего произошло затопление десятка населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что оккупанты не совершают операции по спасению людей на временно оккупированном левом берегу Херсонщины.

Россияне усиливают давление на мирных жителей, шантажируя шансом на спасение и выживание. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Россия – страна-террорист

Наталья Гуменюк объяснила, что после подрыва ГЭС россияне обустроили дополнительные блокпосты. Также они оказывают помощь украинцам только после принудительной паспортизации: людей, у которых нет российского паспорта или отказываются его получать, оккупанты не берутся спасать.

"Это насильственная паспортизация ценой жизни", – добавила она.

Россияне продолжают фильтрацию украинцев. Спасение людей осуществляется, если россияне определили их "достойными".

Такой подход еще раз подчеркивает их террористическую натуру,

– убеждена Гуменюк.

Впрочем, это и не удивительно, потому что захватчики не смогли спасти даже своих оказавшихся в зоне подтопления собратьев.

Спасение людей на левом берегу Херсона: ключевое