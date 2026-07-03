Все удивлялись, как нам это удалось, – интервью азовца "Ящера" о роботах на фронте и опасной эвакуации НРК

Наземные роботизированные комплексы, или просто НРК, в настоящее время приобретают чрезвычайно важное значение для современной войны. Прежде всего – как средство логистики, способное доставлять продовольствие и боеприпасы, а также эвакуировать раненых. Конечно, бывают и случаи, когда НРК выполняли боевые задачи, участвовали в штурмах или в обороне.

Однако задач для НРК становится все больше, а вот количество аппаратов так быстро не растет. Поэтому растет ценность каждого аппарата, который пытаются спасать из опасных ситуаций и всеми силами продлевать срок его службы. Младший сержант и командир отделения роты наземных беспилотных систем 12-й бригады "Азов" НГУ с позывным "Ящер" как раз отвечает за эвакуацию наземных роботизированных комплексов. За его плечами – не одна операция по спасению НРК из болот и водоемов, и каждая из них – успешная.

Мы встретились с "Ящером" на Добропольском направлении и поговорили о работе и спасении роботизированных комплексов, преимуществах, которые дают нам технологии сейчас, а также о самых рискованных операциях. Об этом и не только – читайте в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала.

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"НРК спасают людей, а мы – те, кто спасает НРК": о работе "Ящера" в "Азове"

Сегодня именно наземные роботизированные комплексы решают значительную часть логистических вопросов. Они доставляют на позиции еду, воду, боекомплект и медикаменты. Самое главное, что это делает не человек, а дрон. Соответственно, жизнь бойцов можно не подвергать прямой опасности.

Раньше подвоз на позиции осуществлялся бронированными машинами. Пехотинцы брали на передовую сразу все необходимое с собой и несли на себе тяжелый груз, пока шли пешком. Сейчас подъехать на транспорте – практически невозможно. Как и пехотинцам сделать необходимый запас провизии на неделю или даже на месяц. Поэтому миссия по обеспечению ложится на отделение НРК. И именно поэтому важно спасать поврежденные комплексы, поскольку в будущем они могут спасти человеческую жизнь.

Именно поэтому "Ящер" вместе с сослуживцами работает над тем, чтобы спасти как можно больше бортов, которые либо застревают, либо получают повреждения. Часто эта работа еще опаснее, чем обычно, поскольку порой машины приходится забирать фактически из-под носа у врага.

В то же время командир роты говорит, что сослуживцы из других подразделений иногда удивляются тому, что они делают.

Люди, которые смотрят на нас с Mavic, очень удивляются, спрашивают, что за группа такое делает. Друг "Юнкер" (заместитель командира отделения НРК, – 24 Канал) объясняет им, что это наши обычные ребята. Практически со всех эвакуаций есть такой контент,

– рассказывает "Ящер".



Командир отделения роты наземных беспилотных систем "Ящер" / Скриншот из видео

И действительно, иногда эвакуационные операции выглядят как сюжет боевика. Например, попытки забрать НРК с открытой местности, при этом отстреливаясь от российских дронов. Или эвакуация с горящей посадочной площадки, или спасение "утопающего". Все это не выдумки, а абсолютно реальные случаи из работы "Ящера".

Кстати, роту, которая эвакуирует НРК, сослуживцы называют "пожарными". По словам "Ящера", они действительно "потушили пожар", ведь если не спасать аппараты, то в случае их нехватки пострадает логистика.

Если не будет кому все это подвозить, то мы не сможем защищаться. НРК все улучшает, ведь ты не рискуешь побратимами или важной техникой, а используешь дрон,

– подчеркнул командир отделения роты наземных беспилотных систем.

В основном группа "Ящера" эвакуирует НРК, но если поступит команда забрать раненого или погибшего побратима – они сразу соглашаются. Добавляют, что в таком случае единственными вопросами будут "когда" и "куда нужно ехать". За время боевых действий было уже несколько эвакуаций раненых.



Одна из эвакуаций НРК группой "Ящера" / Скриншот из видео

Игра в тетрис или эвакуация сразу трех НРК

Когда мы спрашиваем у "Ящера" об операциях, он в первую очередь вспоминает, как приходилось эвакуировать сразу три НРК. При чем одновременно. Бойцы получили сообщение, что у одного дрона не работает ходовая часть. Другой тоже перестал работать по техническим причинам, а у третьего не заметили пробитые колеса – он застрял. Поэтому другого выхода, кроме как эвакуировать все три аппарата, не было.

Мы выехали, а там была грязь, а не грунт. Приехали к первому – вытащили. Едем дальше, а уже приходится "играть в тетрис": один НРК большой, другой маленький, все сразу не поместятся. Еще и погода изменилась, облака разошлись. Несмотря на это, мы завершили работу. Тогда увидели, что над нами летает вражеский борт, поэтому начали стрелять,

– вспомнил "Ящер".



Бойцы эвакуировали два НРК за один раз, затем вернулись за третьим / Скриншот из видео

К счастью, от российских дронов удалось отбиться. Бойцы успешно эвакуировали два НРК и выехали за третьим. В небе не было ни одного облака – ужасная погода для такой задачи, ведь она идеальна для дронов. Но все же "Ящеру" с побратимами удалось взять и третий борт.

"Где поставить лайки за работу?": о первой эвакуации и НРК-"ветеране"

Три борта удалось эвакуировать, в частности, благодаря опыту. Но "Ящер" также вспомнил свою первую в жизни эвакуацию НРК с передовой. Это было возле посадочной площадки недалеко от линии соприкосновения. Борт перевернулся и не мог больше ехать, вместе с сослуживцами боец решил забрать его. Ребята взяли инструменты, чтобы отремонтировать дрон прямо на месте.

Идти туда примерно 10 километров. Мы смотрели по карте, что это 4 – 5 километров до ЛБЗ. Когда мы подошли, то сразу перевернули НРК и затащили его в кусты. Смотрим – то, что я и думал, то и сломалось. Сидим вдвоем с другом "Медом". Он мне помогает. Мы восстановили связь, подключились к пульту и поехали обратно тем же маршрутом,

– рассказал "Ящер".

Там находилась позиция побратимов "бомберов", поэтому они зашли к ним, чтобы передать информацию командованию, рассказать, что на дороге нашли еще один дрон поменьше и его тоже заберут. В какой-то момент "бомберы" попросили помощи перенести их аппаратуру. Так бойцы совершили еще три "ходки".

"Мы едем дальше и видим, что минометчики тянут на такой тележке 120-мм миномет и еще "трехсотого", который был поражен FPV. Они также попросили нас помочь: бросили миномет, а сами несли "трехсотого", потому что еще тогда НРК не были предназначены для перевозки раненых. Мы довезли их до того места, куда просили. Они сбросили миномет и раненого побратима. Ребята нам поблагодарили, спросили, куда писать отзывы и ставить лайки за такую работу (смеется)", – рассказал военный.

В целом к вечеру "Ящер" с побратимом преодолели примерно 20 километров, но все-таки эвакуировали НРК и отправили борт на ремонт.

Интересно, что этот НРК до сих пор "живой", хотя его четыре раза эвакуировали с разных направлений. "Ящер" шутит, что это "ветеран", который пережил попадания, застревания, опрокидывания, его поджигали, но он каждый раз восстанавливался и возвращался в строй. Видимо, понимает сколько еще важной работы ему предстоит проделать.

Извлекали из реки и из-под завалов: как происходит эвакуация НРК?

Об эвакуации роботизированных комплексов "Ящера" есть что рассказать. Вытаскивать НРК приходилось и из реки, и из воронки от УАБа, и даже из-под завалов разбитой позиции. Опасностей достаточно много, но в довершение ко всему однажды по дороге на операцию бойцы вообще попали в ДТП.

Это было зимой. Планировалась эвакуация. Мы выехали на ББМке (боевая бронированная машина, – 24 Канал). В тот день было очень скользко, поэтому по всей зоне ответственности слышалось, как переворачиваются ББМ, пикапы. У нас был хороший водитель, а вот в другой машине напротив – не очень (улыбается). Мы затормозили, а он в нас просто лоб в лоб врезался,

– вспомнил боец "Азова".

Несмотря на это, авария не помешала выполнению миссии. Бойцы все-таки дождались подходящей погоды и снова отправились эвакуировать НРК. К нему прицепили трос, за который бронемашина и вытащила дрон. Интересно, что на обратном пути военные взяли еще один подбитый НРК. Так за один день удалось спасти сразу два наземных комплекса.

Несколько сложнее была эвакуация из-под завалов. НРК должен был оставаться на одной из позиций, но впоследствии враг начал активно ее обстреливать. Сначала летели дроны "Молния", затем FPV, артиллерия. К сожалению, на позиции погиб один из побратимов "Ящера", НРК тоже остался.

Остальных ребят эвакуировали, так как они переместились в другое, более безопасное место. Затем группа ждала подходящей погоды, чтобы забрать НРК. Требовались именно идеальные погодные условия, чтобы туда заехать, ведь все отслеживается врагом.

Мы совершили облет и увидели, что рядом упал УАБ, а гараж, где стоял НРК, просто "сдуло". Но робот уцелел. Поэтому выехали, и вроде бы все было нормально: ветер, облачно. РЕБы работали, а радиостанция – нет, поэтому мы ориентировались по всем факторам, которые были рядом с нами. Когда заехали туда, то начали еще разминировать позицию, потому что там был склад БК,

– вспомнил "Ящер".



Аппарат удалось вытащить из-под завалов / Скриншот из видео

Так удалось вытащить тот НРК. Когда бойцы отъехали чуть дальше от позиции, у них снова заработал Starlink. Они услышали, что в небо даже поднимали самолеты, которые наблюдали, что с ними происходит. Это была действительно рискованная операция, которая, к счастью, закончилась хорошо.

Впрочем, в тот же день военные узнали, что еще один НРК запутался в кустах. Поскольку погода позволяла, они снова составили план и отправились забирать наземный роботизированный комплекс.

"Я полюбил ветер, дождь и снег": что учитывают бойцы при эвакуации НРК?

"Ящер" отмечает, что при планировании нужно учесть все возможные нюансы: поврежден ли НРК, застрял ли он, в какой именно зоне, реально ли туда заехать на ББМ. Если нет, то есть ли возможность заехать на пикапе? А для самых коротких расстояний используют квадроциклы.

Но прежде всего мы составляем план: что будем делать, каковы условия подъезда, какая погода. За время службы я полюбил ветер, дождь и снег – любую погоду, которую раньше не любил. Это очень важный фактор для спасения НРК,

– подчеркнул военный.

Если все происходит близко к линии боевого столкновения, то группа ждет подходящей погоды. Ведь рисковать личным составом никто не хочет. Боец шутит, что во время ожидания все они молятся, чтобы НРК не подвергся повторному поражению.

Ближе всего бойцы забирались на 3 километра от линии соприкосновения. Тогда был сильный туман, по дороге группа натыкалась на мины и взрывные устройства, но их броня все-таки выдержала. НРК удалось вернуть.



Работа НРК в поле / Фото 12-й бригады "Азов"

"А самое сложное – это когда все прогнозируется, делается по плану, а уже в начале операции этот план летит к чертям. Тогда мы ориентируемся на то, что происходит на месте. Было несколько таких миссий, когда мы проводили эвакуацию в чистом поле. У нас был первый опыт застревания НРК в грунте. Шли дожди и, к сожалению, через камеру, установленную на НРК, ночью не видно состояния грунта", – объяснил "Ящер".

Каждый борт, как объясняют сами бойцы, является довольно ценным. Поэтому, хотя их и приходится эвакуировать в сложных и опасных условиях, нехватка НРК тоже представляет угрозу, почему-то как для тех, кто занимается логистикой, так и для тех, для кого она предназначена. Поэтому группа "Ящера" продолжает делать все, чтобы минимизировать потери бортов и спасать их в любых условиях.