Эвакуация по Украине и за границу: расписание поездов на 28 марта
28 марта 2022 , 06:23Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Чтобы сбежать от ужасов войны, украинцы вынуждены эвакуироваться из городов, которые нещадно бомбят российские захватчики. Укрзализныця обнародовала список поездов, которые будут курсировать 28 марта.
На эвакуационные поезда и все рейсы, курсирующие с востока на запад страны, можно садиться бесплатно. Обратите внимание, что Укрзализныця вернула платный проезд неэвакуационными и зарубежными рейсами.
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Эвакуационные поезда на 28 марта
- Харьков: 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- Днепр: 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп;
- Краматорск: 13:00 – №282/281 Краматорск – Львов, 16:00 – №284/283 Краматорск – Львов;
- Одесса: 22:32 – №238/237 Одесса – Ужгород;
- Другие: 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая, 16:10 – 7931 Покровск – Днепр, 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Международные эвакуационные рейсы на 28 марта
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Перемышль (билеты в продаже);
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Перемышль (билеты в продаже);
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, их следует оформлять до станции Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм;
- 18:22 – 35/36 Одесса – Перемышль (билеты в продаже);
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).
Словакия:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49, билеты в продаже);
- 16:50 № 961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13, билеты в продаже).
Венгрия:
- В течение дня с 3-часовым интервалом курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже).
Румыния:
- 23:23 Одесса – Ізмаил – Исакча.
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.
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