"Напуганные животные просто били нас": щемящая история спасения лошадей из-под обстрелов на Харьковщине
- Операция по эвакуации лошадей из-под обстрелов на Харьковщине длилась десять дней и более двух лет опеки, чтобы вывезти животных из Старосалтовской громады.
- Благодаря усилиям правоохранителей, волонтеров и конюха Алексея удалось спасти 19 лошадей и щенков, несмотря на опасность ударов дронами и сложные условия.
На Харьковщине завершили сложнейшую операцию по эвакуации лошадей из зоны постоянных обстрелов. Десять дней под дронами и более двух лет ожогов понадобились, чтобы вывезти животных из Старосалтовской громады.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала об эвакуации, которую называет чудом и подвигом обычных людей. По ее словам, за этой историей – десятки опасных выездов, истощение и борьба за каждый день.
Смотрите также Ждут "зеленку": боец НГУ сказал, к чему готовятся оккупанты весной
Десять дней под дронами и два года борьбы
История началась еще после деоккупации Старосалтовской общины. Владелец покинул конюшню, а лошади остались одни посреди территории, которая впоследствии оказалась в зоне активной работы FPV-дронов. По словам Анны Черненко, животными занимались правоохранители, волонтеры и конюх Алексей, который фактически жил там и держал хозяйство на собственных силах, пока ситуация становилась все более опасной.
Понадобилось десять дней, чтобы вывезти животных. Это был третий день эвакуации, и над нами висели четыре беспилотника. Детектор фиксировал, что оператор видит территорию конюшни, где находимся мы,
– рассказала Черненко.
Каждый выезд был риском не только для волонтеров, но и для самих лошадей. Часть животных родилась уже во время полномасштабной войны, другие одичали за годы изоляции, поэтому загрузка в транспорт превращалась в отдельную спецоперацию.
Мы просто физически страдали от ударов, потому что лошади вырывались. Это очень сложная, тяжелая работа,
– признался один из участников спасения.
Несмотря на опасность и истощение, эвакуацию довели до конца. За эти годы борьбы это была первая реальная возможность поставить точку в истории, которая держала людей и животных в постоянном напряжении.
Как лошади одичали под обстрелами
После повторного наступления России на Волчанском направлении ситуация только усложнилась. Часть животных находили ранеными, были старые и истощенные лошади, а некоторые кобылы оказались беременными уже во время эвакуации. По словам волонтеров, с каждым месяцем становилось понятно, что без срочного вывоза шансов у конюшни все меньше и меньше.
Когда мы приехали впервые, были больные лошади, ранены осколками в голову. Одна кобыла оказалась беременной – об этом мы узнали уже после эвакуации. Она родила во время вывоза,
– рассказал один из волонтеров.
Животные, которые появились на свет уже во время войны, практически не знали контакта с людьми. Их поведение становилось все более диким, что затрудняло спасение. Волонтеры признают: работать с ними было опасно и физически изнурительно.
Лошади, которые родились в начале войны, сегодня ведут себя как зебры в поле. Мы загружаем – они выпрыгивают. Едва не придавило нас здесь, 700-килограммовая кобыла выскочила прямо на нас,
– поделился участник эвакуации.
Несмотря на это, ежедневно удавалось вывезти хотя бы одно животное. Так шаг за шагом операция продвигалась вперед, даже когда над конюшней постоянно кружили дроны, а дорога к ней оставалась опасной.
Два года борьбы за каждый день
Опека над этими лошадьми длилась не недели и не месяцы, а более двух лет. Зимой приходилось буквально прорубать лед, чтобы животные могли пить, а каждый выезд в прифронтовую зону превращался в отдельную спецоперацию.
Вниманию! Из-за оттепели и дождей на Харьковщине подтопило жилые дома в шести районах области. Спасатели 17 раз выезжали на вызовы и откачивали воду из частных дворов и домов. В Укргидрометцентре предупреждали о тало-дождевом паводке и возможном выходе рек Лопань и Харьков на пойму.
Все это время с животными был конюх Алексей. По словам корреспондента, именно благодаря ему большинство лошадей вообще дожили до эвакуации. Осенью мужчину госпитализировали с тяжелой болезнью, и тогда животные фактически остались одни среди обстрелов и морозов.
Это история о добре. О том, что несмотря на усталость, травмы и опасность ударов дронами, люди не отступили. Мы забрали все живое, что было на этой конюшне – 19 лошадей и даже щенков. Без человека их бы просто не было,
– подчеркнула Анна Черненко.
Теперь лошади уже в безопасности. Но за этой финальной точкой – годы риска, истощения и упрямой веры в то, что даже под войной жизнь можно спасти.
Что известно о последних событиях на Харьковщине:
- На кольцевой дороге Харькова продолжается установка антидроновой сетки для защиты логистических маршрутов. Уже определены 23 участка, где проводятся работы, а за день могут монтировать до 800 метров конструкций. Сетки рассчитаны на FPV и другие беспилотники.
- В ночь на 4 февраля Россия атаковала Харьков ракетами и дронами, в частности применив кассетные боеприпасы из РСЗО "Торнадо-С". Удары пришлись на Салтовский район и другие части города, повреждена инфраструктура и частный сектор. Одна из кассет не разорвалась, ее обезвреживали саперы.
- Городской голова Игорь Терехов заявил, что не имеет права советовать горожанам выезжать или возвращаться в Харьков, ведь каждый принимает решение самостоятельно. В то же время городские власти обещают обеспечивать работу транспорта, коммунальных служб и поддерживать жизнедеятельность города несмотря на риски безопасности.