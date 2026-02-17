Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла про евакуацію, яку називає дивом і подвигом звичайних людей. За її словами, за цією історією – десятки небезпечних виїздів, виснаження і боротьба за кожен день.

Десять днів під дронами і два роки боротьби

Історія почалася ще після деокупації Старосалтівської громади. Власник покинув стайню, а коні залишилися самі посеред території, яка згодом опинилася в зоні активної роботи FPV-дронів. За словами Анни Черненко, тваринами опікувалися правоохоронці, волонтери та конюх Олексій, який фактично жив там і тримав господарство на власних силах, поки ситуація ставала дедалі небезпечнішою.

Знадобилося десять днів, щоб вивезти тварин. Це був третій день евакуації, і над нами висіли чотири безпілотники. Детектор фіксував, що оператор бачить територію стайні, де перебуваємо ми,

– розповіла Черненко.

Кожен виїзд був ризиком не лише для волонтерів, а й для самих коней. Частина тварин народилася вже під час повномасштабної війни, інші здичавіли за роки ізоляції, тому завантаження в транспорт перетворювалося на окрему спецоперацію.

Ми просто фізично страждали від ударів, бо коні виривалися. Це дуже складна, важка робота,

– зізнався один з учасників порятунку.

Попри небезпеку й виснаження, евакуацію довели до кінця. За ці роки боротьби це була перша реальна можливість поставити крапку в історії, яка тримала людей і тварин у постійній напрузі.

Як коні здичавіли під обстрілами

Після повторного наступу Росії на Вовчанському напрямку ситуація лише ускладнилася. Частину тварин знаходили пораненими, були старі й виснажені коні, а деякі кобили виявилися вагітними вже під час евакуації. За словами волонтерів, із кожним місяцем ставало зрозуміло, що без термінового вивезення шансів у стайні дедалі менше.

Коли ми приїхали вперше, були хворі коні, поранені уламками в голову. Одна кобила виявилася вагітною – про це ми дізналися вже після евакуації. Вона народила під час вивезення,

– розповів один із волонтерів.

Тварини, які з'явилися на світ уже під час війни, практично не знали контакту з людьми. Їхня поведінка ставала дедалі дикішою, що ускладнювало порятунок. Волонтери визнають: працювати з ними було небезпечно і фізично виснажливо.

Коні, які народилися на початку війни, сьогодні поводяться як зебри в полі. Ми завантажуємо – вони вистрибують. Ледь не придавило нас тут, 700-кілограмова кобила вискочила просто на нас,

– поділився учасник евакуації.

Попри це, щодня вдавалося вивезти бодай одну тварину. Так крок за кроком операція просувалася вперед, навіть коли над стайнею постійно кружляли дрони, а дорога до неї залишалася небезпечною.

Два роки боротьби за кожен день

Опіка над цими кіньми тривала не тижні й не місяці, а понад два роки. Взимку доводилося буквально прорубувати лід, щоб тварини могли пити, а кожен виїзд у прифронтову зону перетворювався на окрему спецоперацію.

Увесь цей час із тваринами був конюх Олексій. За словами кореспондентки, саме завдяки йому більшість коней узагалі дожили до евакуації. Восени чоловіка госпіталізували з тяжкою хворобою, і тоді тварини фактично залишилися самі серед обстрілів і морозів.

Це історія про добро. Про те, що попри втому, травми і небезпеку ударів дронами, люди не відступили. Ми забрали все живе, що було на цій стайні – 19 коней і навіть цуценят. Без людини їх би просто не було,

– наголосила Анна Черненко.

Тепер коні вже в безпеці. Але за цією фінальною крапкою – роки ризику, виснаження і впертої віри в те, що навіть під війною життя можна врятувати.

