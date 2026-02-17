Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів, що саме зміниться для противника з приходом весни та до чого готуються окупанти на його напрямку. За його словами, росіяни розраховують на "зеленку" та суху погоду.

Окупанти накопичують сили під весняні штурми

Зараз на їхньому напрямку фіксується активне накопичення техніки та особового складу. Противник не відмовляється від планів наступальних дій, але коригує їх залежно від погодних умов. За словами офіцера, нині ситуацію стримують болота, ожеледиця та загальна складність пересування.

Ми знаємо, що противник зараз максимально накопичує техніку для майбутніх штурмових дій. Ми знаємо, що він намагається накопичувати особовий склад,

– зазначив Отченаш.

Він наголосив, що росіяни розраховують на період озеленення. Тоді ж, за його оцінкою, вони спробують активізувати штурми із застосуванням бронетехніки.

Вони будуть чекати періоду озеленення, коли можна буде рухатися по посадках і нам буде важче бачити їхнє пересування,

– пояснив військовий.

Він додав, що зі стабілізацією ґрунту та зникненням боліт противник отримає більше технічних можливостей для просування. Саме тоді варто очікувати спроб масованих атак із використанням колон техніки.

Колони техніки знову підуть у наступ

Після стабілізації погоди противник, ймовірно, робитиме ставку саме на механізовані штурми. Йдеться не лише про піхотні атаки малими групами, а про просування із залученням бронетехніки. За його словами, на їхньому напрямку вже видно підготовку до таких сценаріїв.

Я впевнений, що на нашому напрямку вони підуть штурмами з технікою,

– зазначив Отченаш.

Водночас він підкреслив, що сили оборони готові до такого розвитку подій. Українські підрозділи вже неодноразово демонстрували здатність знищувати ворожі колони ще на підходах до позицій. Робота ведеться у взаємодії з суміжними бригадами та підпорядкованими підрозділами.

Ви ще побачите не одне відео, де сили оборони України знищують противника, де спільно бригада "Рубіж" із суміжниками знищує колону техніки противника,

– наголосив він.

Весна для ворога не означає автоматичного прориву. Кожна спроба просування буде зустрінута вогнем і завдаватиме окупантам значних втрат.

