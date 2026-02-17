Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что именно изменится для противника с приходом весны и к чему готовятся оккупанты на его направлении. По его словам, россияне рассчитывают на "зеленку" и сухую погоду.
Оккупанты накапливают силы под весенние штурмы
Сейчас на их направлении фиксируется активное накопление техники и личного состава. Противник не отказывается от планов наступательных действий, но корректирует их в зависимости от погодных условий. По словам офицера, сейчас ситуацию сдерживают болота, гололедица и общая сложность передвижения.
Мы знаем, что противник сейчас максимально накапливает технику для будущих штурмовых действий. Мы знаем, что он пытается накапливать личный состав,
– отметил Отченаш.
Он отметил, что россияне рассчитывают на период озеленения. Тогда же, по его оценке, они попытаются активизировать штурмы с применением бронетехники.
Они будут ждать периода озеленения, когда можно будет двигаться по посадкам и нам будет труднее видеть их передвижения,
– объяснил военный.
Он добавил, что со стабилизацией почвы и исчезновением болот противник получит больше технических возможностей для продвижения. Именно тогда стоит ожидать попыток массированных атак с использованием колонн техники.
Колонны техники снова пойдут в наступление
После стабилизации погоды противник, вероятно, будет делать ставку именно на механизированные штурмы. Речь идет не только о пехотных атаках малыми группами, а о продвижении с привлечением бронетехники. По его словам, на их направлении уже видно подготовку к таким сценариям.
Я уверен, что на нашем направлении они пойдут штурмами с техникой,
– отметил Отченаш.
В то же время он подчеркнул, что силы обороны готовы к такому развитию событий. Украинские подразделения уже неоднократно демонстрировали способность уничтожать вражеские колонны еще на подходах к позициям. Работа ведется во взаимодействии со смежными бригадами и подчиненными подразделениями.
Вы еще увидите не одно видео, где силы обороны Украины уничтожают противника, где совместно бригада "Рубеж" со смежниками уничтожает колонну техники противника,
– подчеркнул он.
Весна для врага не означает автоматического прорыва. Каждая попытка продвижения будет встречена огнем и будет наносить оккупантам значительные потери.
Что известно о новом раунде мирных переговоров в Женеве:
- После Мюнхенской конференции Украина направила делегацию в Женеву на трехсторонние переговоры с США и Россией. В Вашингтоне уже публично признают, что не уверены в готовности Кремля к компромиссам. В то же время Москва вернула к переговорам Владимира Мединского, что сигнализирует о сохранении жесткой позиции.
- В Женеве главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. По информации Reuters, Россия требует передать ей остальную часть Донецкой области. Украинская сторона заявляет, что цель переговоров – достижение устойчивого мира, а также планирует обсудить вопрос Запорожской АЭС.
- Президент США Дональд Трамп назвал встречу в Женеве "очень важной" и заявил, что Украина должна быстрее начать диалог. С американской стороны в переговорах примут участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
- Президент Чехии Петр Павел предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого мирного соглашения. По его словам, Россия не демонстрирует готовности отказываться от своих территориальных и безопасностных требований, поэтому без сохранения политического и экономического давления на Москву прогресса ждать сложно.