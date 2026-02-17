Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала об эвакуации, которую называет чудом и подвигом обычных людей. По ее словам, за этой историей – десятки опасных выездов, истощение и борьба за каждый день.

Десять дней под дронами и два года борьбы

История началась еще после деоккупации Старосалтовской общины. Владелец покинул конюшню, а лошади остались одни посреди территории, которая впоследствии оказалась в зоне активной работы FPV-дронов. По словам Анны Черненко, животными занимались правоохранители, волонтеры и конюх Алексей, который фактически жил там и держал хозяйство на собственных силах, пока ситуация становилась все более опасной.

Понадобилось десять дней, чтобы вывезти животных. Это был третий день эвакуации, и над нами висели четыре беспилотника. Детектор фиксировал, что оператор видит территорию конюшни, где находимся мы,

– рассказала Черненко.

Каждый выезд был риском не только для волонтеров, но и для самих лошадей. Часть животных родилась уже во время полномасштабной войны, другие одичали за годы изоляции, поэтому загрузка в транспорт превращалась в отдельную спецоперацию.

Мы просто физически страдали от ударов, потому что лошади вырывались. Это очень сложная, тяжелая работа,

– признался один из участников спасения.

Несмотря на опасность и истощение, эвакуацию довели до конца. За эти годы борьбы это была первая реальная возможность поставить точку в истории, которая держала людей и животных в постоянном напряжении.

Как лошади одичали под обстрелами

После повторного наступления России на Волчанском направлении ситуация только усложнилась. Часть животных находили ранеными, были старые и истощенные лошади, а некоторые кобылы оказались беременными уже во время эвакуации. По словам волонтеров, с каждым месяцем становилось понятно, что без срочного вывоза шансов у конюшни все меньше и меньше.

Когда мы приехали впервые, были больные лошади, ранены осколками в голову. Одна кобыла оказалась беременной – об этом мы узнали уже после эвакуации. Она родила во время вывоза,

– рассказал один из волонтеров.

Животные, которые появились на свет уже во время войны, практически не знали контакта с людьми. Их поведение становилось все более диким, что затрудняло спасение. Волонтеры признают: работать с ними было опасно и физически изнурительно.

Лошади, которые родились в начале войны, сегодня ведут себя как зебры в поле. Мы загружаем – они выпрыгивают. Едва не придавило нас здесь, 700-килограммовая кобыла выскочила прямо на нас,

– поделился участник эвакуации.

Несмотря на это, ежедневно удавалось вывезти хотя бы одно животное. Так шаг за шагом операция продвигалась вперед, даже когда над конюшней постоянно кружили дроны, а дорога к ней оставалась опасной.

Два года борьбы за каждый день

Опека над этими лошадьми длилась не недели и не месяцы, а более двух лет. Зимой приходилось буквально прорубать лед, чтобы животные могли пить, а каждый выезд в прифронтовую зону превращался в отдельную спецоперацию.

Все это время с животными был конюх Алексей. По словам корреспондента, именно благодаря ему большинство лошадей вообще дожили до эвакуации. Осенью мужчину госпитализировали с тяжелой болезнью, и тогда животные фактически остались одни среди обстрелов и морозов.

Это история о добре. О том, что несмотря на усталость, травмы и опасность ударов дронами, люди не отступили. Мы забрали все живое, что было на этой конюшне – 19 лошадей и даже щенков. Без человека их бы просто не было,

– подчеркнула Анна Черненко.

Теперь лошади уже в безопасности. Но за этой финальной точкой – годы риска, истощения и упрямой веры в то, что даже под войной жизнь можно спасти.

