Это билет в один конец, – Федоров об "эвакуации" оккупантов в Запорожской области

Россияне на временно оккупированных территориях проводят "эвакуацию" гражданского населения. Однако мэр Мелитополя Иван Федоров призывает украинцев быть бдительными, ведь это "билет в один конец", кроме того – россияне могут готовить провокации.

Россияне во временно оккупированной части Запорожской области нешуточно начали паниковать. В пятницу, 5 мая, в 18 населенных пунктах даже объявили так называемую "эвакуацию", которая на самом деле является принудительным вывозом украинцев.

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К чему готовятся оккупанты

Иван Федоров подчеркнул, что россияне под видом "эвакуации" могут действительно готовить провокации. Украинцев вывозят автобусами поближе к морю – в оккупированные Кирилловку и Бердянск. Людям обещают "комфортабельные базы отдыха", которые уже больше года не были в употреблении и сейчас не отвечают условиям для того, чтобы в них можно было проживать.

Кроме того, во время так называемой "эвакуации" оккупанты лишь часть людей оставляют на территории Запорожья, большинство вывозят на континентальную территорию России.

Это билет в один конец. Какая судьба ждет людей дальше, наглядно показывает пример эвакуированных полгода назад из Херсона? Гражданские хотят вернуться в Украину, денежная подачка от рашистов быстро закончилась, но людей назад не пускают,

– подчеркнул Федоров.

Россияне нагнетают ситуацию на Запорожье

Мэр Мелитополя заявил, что оккупанты собственноручно нагнетают ситуацию и сеют панику в Запорожской области. К примеру, он приводит Токмак, где сейчас серьезно обострился гуманитарный кризис.

Россияне постоянно ездят по городу и через громкоговорители сеют панику среди украинцев. Их предупреждают о провокациях и призывают эвакуироваться. Поэтому люди начали массово скупать в магазинах продукты долгого потребления, запасаются лекарствами и водой. Вместе с тем магазины прекращают работать, потому что не могут завозить товар. Люди даже не могут приобрести хлеб, поскольку все закрывается.

"Закрываются больницы, людей досрочно "выписывают" на улицу. И еще больше пугают обещаниями выключить электричество, а с ним и воду, если начнется контрнаступление", – рассказал Федоров.

Кроме того, в сети сообщат, что вечером 6 мая россияне начали вывозить из больниц своих военнослужащих. Отменили оккупанты также и свои ватные акции до 9 мая – их "празднование" перенесли в Мелитополь. Более того, пользователи соцсетей сообщают, что в Энергодаре некоторые магазины начали продавать товары за гривны.

Из Мелитополя грузовиками вывозят награбленное

Россияне в панике сбегают с временно оккупированных территорий Запорожской области. В ожидании контрнаступления ВСУ они начали грузовиками вывозить награбленное.

В настоящее время по дороге от Мелитополя в Крым на КПП "Чонгар" возникли безумные пробки. Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, россияне сформировали 3 очереди:

военные и владельцы спецпропусков – вне очереди;

грузовики с награбленным – в отдельной очереди;

тысячи легковых автомобилей – ждут минимум 5 часов.

Кроме того, 6 мая россияне заявили, что якобы прекратили работу всех энергоблоков на Запорожской АЭС. Однако в "Энергоатоме" назвали заявления оккупантов фейками – станция продолжает работать и потреблять электроэнергию для обеспечения собственных нужд.