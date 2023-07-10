В Сумской области эвакуируют некоторых жителей подальше от границы с Россией
Источник:Сумская ОВА
В Сумской области местные власти решили эвакуировать часть населения. Речь идет о жителях населённых пунктов, расположенных в пятикилометровой пограничной зоне.
Недавно был созван Совет обороны Сумщины. На нем проанализировали ситуацию на приграничной территории и приняли решение о подготовке и проведении эвакуации.
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Почему некоторые жители Сумщины нуждаются в эвакуации
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх назвал эвакуацию этих людей необходимостью, которая назрела уже давно. Причина заключается в продолжающемся российском терроре. Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов пограничных общин.
Россияне разрушают на территории этой области частные дома и объекты инфраструктуры. К сожалению, бывают жертвы.
А главное – гибнут наши люди. Если в целом с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц – 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области,
– подчеркнул Артюх.
По его словам, людей убивает не только артиллерия окупантов. Глава Сумской ОВА напомнил, что вражеские ДРГ забрали жизни у лесников в Свеской общине и убили жителей Шалыгинской общины. Артюх заявил, что российские диверсанты все чаще входят на территорию Украины из Сумщины.
Также Артюх отметил, что из-за присутствия гражданских Силы обороны не могут эффективно реагировать на врага и адекватно действовать в ответ. Ибо это будет подвергать еще большей опасности гражданских, которые и так не живут, а выживают. В приграничной зоне Сумщины часто не работают магазины, больницы, школы. Местному населению туда невозможно безопасно завозить еду и лекарства.
На приграничной части Сумщины стало опасно
- Недавно военные тоже призвали население выехать из приграничья Сумской области. Генерал-лейтенант Сергей Наев посоветовал гражданским людям не затягивать с эвакуацией.
- Напомним, 3 июля россияне обстреляли с территории страны-агрессорки населенные пункты Шосткинского и Сумского районов и пытались прорваться в Украину. В результате 3 человека погибли. Еще один человек был ранен.