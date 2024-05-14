Сумская ОВА объявила об эвакуации еще из двух городов региона
Источник:Сумская ОВА
Из-за увеличения обстрелов в Сумской области начинают эвакуацию населения еще из двух населенных пунктов. Речь идет о таких городах: Белополье и Ворожба.
Владимир Артюх, начальник Сумской ОВА 13 мая подписал распоряжение об эвакуации, которая является заблаговременной и добровольной. По его словам, защита населения является приоритетной задачей, определенной президентом Украины.
Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю
Защита населения – приоритет
Оповещение об эвакуации уже происходит в общинах. Жители, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к местным властям. Эвакуированные будут размещены в безопасных местах области.
Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент. Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов,
– отметил Владимир Артюх во время аппаратного совещания.
Эвакуация также продолжается в приграничных общинах, где с июля 2023 года уже эвакуированы жители 115 населенных пунктов. С начала года в Сумской области в результате обстрелов:
- погибло 40 человек;
- ранены – 110, в том числе 13 детей.
Смотрите также Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу
Более широкий контекст
- Напряженная ситуация на Сумщине. По состоянию на утро 14 мая 2024 года, зафиксировано 13 обстрелов приграничных территорий. В результате агрессивных действий российских войск произошло 78 взрывов, затронувших восемь общин области.
- Различные виды оружия в арсенале врага. Середино-Будская и Новослободская общины пострадали от обстрелов из реактивных систем залпового огня, а Белопольская община – от мин. Краснопольская община подверглась ударам из ствольной артиллерии.
- Гражданские объекты под огнем. Эсманская община почувствовала на себе обстрелы из стрелкового оружия и минометов, Хотинская – из минометов, а Великописаревская и Зноб-Новгородская общины также пострадали от минометных обстрелов.
В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что ожидает в ближайшие дни начало наступления российских войск в направлении Сум. Пока еще от 3 до 4 дней они будут пытаться продвинуться на Харьковщине.