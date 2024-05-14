Сумская ОВА объявила об эвакуации еще из двух городов региона

Из-за увеличения обстрелов в Сумской области начинают эвакуацию населения еще из двух населенных пунктов. Речь идет о таких городах: Белополье и Ворожба.

Владимир Артюх, начальник Сумской ОВА 13 мая подписал распоряжение об эвакуации, которая является заблаговременной и добровольной. По его словам, защита населения является приоритетной задачей, определенной президентом Украины.

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Защита населения – приоритет

Оповещение об эвакуации уже происходит в общинах. Жители, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к местным властям. Эвакуированные будут размещены в безопасных местах области.

Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент. Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов,

– отметил Владимир Артюх во время аппаратного совещания.

Эвакуация также продолжается в приграничных общинах, где с июля 2023 года уже эвакуированы жители 115 населенных пунктов. С начала года в Сумской области в результате обстрелов:

погибло 40 человек;

ранены – 110, в том числе 13 детей.

Президент Зеленский в своем обращении отметил о росте вражеской активности в Сумской и Черниговской областях. По словам главы государства, россияне чаще привлекают диверсионные группы и применяют обстрелы.

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Более широкий контекст

Напряженная ситуация на Сумщине. По состоянию на утро 14 мая 2024 года, зафиксировано 13 обстрелов приграничных территорий. В результате агрессивных действий российских войск произошло 78 взрывов, затронувших восемь общин области.

Различные виды оружия в арсенале врага. Середино-Будская и Новослободская общины пострадали от обстрелов из реактивных систем залпового огня, а Белопольская община – от мин. Краснопольская община подверглась ударам из ствольной артиллерии.

Середино-Будская и Новослободская общины пострадали от обстрелов из реактивных систем залпового огня, а Белопольская община – от мин. Краснопольская община подверглась ударам из ствольной артиллерии. Гражданские объекты под огнем. Эсманская община почувствовала на себе обстрелы из стрелкового оружия и минометов, Хотинская – из минометов, а Великописаревская и Зноб-Новгородская общины также пострадали от минометных обстрелов.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что ожидает в ближайшие дни начало наступления российских войск в направлении Сум. Пока еще от 3 до 4 дней они будут пытаться продвинуться на Харьковщине.