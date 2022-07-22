Верещук объяснила, что препятствует эвакуации украинцев из Херсона

Оккупанты официально не открывают гуманитарные коридоры на Херсонщине. Однако возможность эвакуироваться там все же есть.

Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, российские захватчики не дают людям нормально эвакуироваться, ведь гуманитарные коридоры официально не работают. В Украине готовы автобусы и водители, чтобы забрать людей. Но захватчики их не пропускают.

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Впрочем, уехать из временно оккупированной Херсонщины еще реально. Иногда удается преодолеть путь на частных автомобилях. Ежедневно выезжает около тысячи человек.

Если мы говорим о том, сколько в среднем уезжает – около тысячи человек. Меньше, чем было раньше. Но это свидетельствует о том, что уехать все-таки можно,

– отметила Верещук.

Будем разбираться в Запорожье

Верещук проинформирован о ситуации в Запорожье, где с перевозками происходит определенный хаос. Там нет электронной очереди, перевозчики иногда сдирают около 8 тысяч гривен за эвакуацию, а гуманитарными коридорами иногда перевозят коммерческие грузы.

И выходит так. Мы находим транспорт, горючее, водителей. И здесь возникают водители, которые что-то там договариваются и чуть ли не по коммерческой цене вывозят кого-то. Да не будет. Я это говорю открыто. Мы наведем порядок,

– подчеркивает Верещук.

Она призвала людей сообщать о каких-либо таких правонарушениях на горячую линию 15-48 или в личные сообщения Ирине Верещук в фейсбуке. Министер обещает, что будет помогать в каждом конкретном случае.

Верещук об эвакуации украинцев из Херсона: смотрите видео

Добавим, с начала полномасштабной войны российские оккупанты убили в Украине по меньшей мере 353 ребенка, еще 676 – получили ранения. Такие данные 24 каналу привела уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук.