Объявлена эвакуация в Днепропетровской области: в ОГА объяснили, что происходит

Россияне уже вплотную приблизились к границе Днепропетровской области. Власти ответили, действительно ли сейчас в некоторых регионах объявлена принудительная эвакуация и люди должны покидать дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Какая сейчас ситуация на Днепропетровщине на фоне приближения россиян

Сергей Лысак отметил, что сейчас на Днепропетровщине обязательная эвакуация не объявлена ни в одной громаде. Однако военная администрация вместе с местным самоуправлением предлагает помощь с выездом людям, которые желают сделать это добровольно.

Глава ОВА отметил, что в области есть приюты, свободные места и транспорт. Найти нужные контакты можно по ссылке.

Или просто обратитесь к главам ваших громад! Они знают алгоритм и помогут. Мы – в коммуникации,

– указал чиновник.

В то же время Лысак обратил внимание на некоторых "блогеров" среди чиновников, которым безразлично, на чем поднимать свои рейтинги. "Лучше больше реальных дел! Становитесь рядом и поддерживайте, а не хайпуйте за пределами страны. От любой помощи не откажемся", – написал он.

Заметим, что днем ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил, что каждый день войны связан с опасностью. Он написал, что если у людей есть возможность выехать из прифронтовых территорий, то стоит сделать это заранее.