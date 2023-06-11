Уже не по-домашнему: россияне готовятся к обороне и эвакуации в Крыму
Будущее контрнаступление ВСУ не на шутку пугает коллаборантов на Крымском полуострове. Хотя они и рассказывали, что якобы ВСУ не смогут дойти до Крыма через реку Днепр, однако теперь и для них это сомнительный аргумент. Оккупационные власти готовятся к эвакуации.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, в ближайшее время на временно оккупированном полуострове будет очень горячее и беспокойно для россиян.
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На подъезде к Крыму есть населенный пункт Красный Чабан и Ставки. Важным фактом является то, что там россияне роют дополнительные линии обороны и устанавливают фортификационные сооружения. Из этого можно понять, что российские оккупанты не настолько уверены в своих же предварительных заявлениях, что Днепр является непреодолимым препятствием для украинских сил обороны.
Россияне беспокоятся перед контрнаступлением ВСУ
Кроме того, россияне распорядились оккупационным администрациям на севере временно оккупированного Крыма о подготовке эвакуации. Это может указывать на то, что россияне начали бояться грядущих событий в Крыму.
В рамках так называемой гражданской обороны должностные лица с семьями, находящимися в списках эвакуации, могут перемещаться в другие районы Крыма. Слишком неспокойная ситуация будет в ближайшее время в Крыму,
– отметил Владислав Селезнев.
Чем ближе украинская армия будет продвигаться к крымским перешейкам, тем больше будет попадаться "хлопок" не только на севере полуострова, но и в других его районах.
"Недаром же Владимир Зеленский, обращаясь к крымчанам, отмечал держаться подальше от военных объектов. Ведь это смертельная опасность", – отметил военный эксперт.
К слову, журналисты-исследователи выяснили, что на территории Крыма и Севастополя есть, по меньшей мере, 223 вражеских объекта. Однако цифра на самом деле может быть чуть ли не вдвое больше.
Владислав Селезнев об эвакуации в Крыму: смотреть видео
Что происходит в Крыму: важное
- Утром 10 июня громко было в районе железнодорожного вокзала Симферополя. К слову, там есть грузовой участок, где находятся военные эшелоны и хранят горюче-смазочные материалы. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что российская ПВО вроде бы сбила две украинские ракеты "Гром-2".
- Черноморский флот начинают перебазировать из Крыма в Новороссийск Краснодарского края. Аналитики из ISW объяснили, что одной из главных причин для этого являются логистические проблемы россиян и нехватка боеприпасов. Другой проблемой для оккупантов становятся удары ВСУ по транспортным узлам.
- В ГУР объяснили, что коллаборанты в Крыму хорошо осознают, что удержать Крым во время контрнаступления ВСУ будет очень сложно, если вообще возможно. Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что Украина подробно анализирует возможности врага, чтобы эффективно его преодолеть.