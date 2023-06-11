Уже не по-домашнему: россияне готовятся к обороне и эвакуации в Крыму

Будущее контрнаступление ВСУ не на шутку пугает коллаборантов на Крымском полуострове. Хотя они и рассказывали, что якобы ВСУ не смогут дойти до Крыма через реку Днепр, однако теперь и для них это сомнительный аргумент. Оккупационные власти готовятся к эвакуации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, в ближайшее время на временно оккупированном полуострове будет очень горячее и беспокойно для россиян.

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На подъезде к Крыму есть населенный пункт Красный Чабан и Ставки. Важным фактом является то, что там россияне роют дополнительные линии обороны и устанавливают фортификационные сооружения. Из этого можно понять, что российские оккупанты не настолько уверены в своих же предварительных заявлениях, что Днепр является непреодолимым препятствием для украинских сил обороны.

Россияне беспокоятся перед контрнаступлением ВСУ

Кроме того, россияне распорядились оккупационным администрациям на севере временно оккупированного Крыма о подготовке эвакуации. Это может указывать на то, что россияне начали бояться грядущих событий в Крыму.

В рамках так называемой гражданской обороны должностные лица с семьями, находящимися в списках эвакуации, могут перемещаться в другие районы Крыма. Слишком неспокойная ситуация будет в ближайшее время в Крыму,

– отметил Владислав Селезнев.

Чем ближе украинская армия будет продвигаться к крымским перешейкам, тем больше будет попадаться "хлопок" не только на севере полуострова, но и в других его районах.

"Недаром же Владимир Зеленский, обращаясь к крымчанам, отмечал держаться подальше от военных объектов. Ведь это смертельная опасность", – отметил военный эксперт.

К слову, журналисты-исследователи выяснили, что на территории Крыма и Севастополя есть, по меньшей мере, 223 вражеских объекта. Однако цифра на самом деле может быть чуть ли не вдвое больше.

Владислав Селезнев об эвакуации в Крыму: смотреть видео



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