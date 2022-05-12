Эвакуацию из Северодонецка приостановили из-за постоянных обстрелов россиян, – глава ВГА

Эвакуация из Северодонецка на Луганщине временно остановлена. Помешали ей регулярные обстрелы дороги.

Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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Он подтвердил, что эвакуацию в городе действительно пришлось временно приостановить. Обстрелы, по его словам, продолжаются периодически. Есть моменты затишья, но ночь этих суток была довольно тяжелой из-за большого количества обстрелов.

В очередной раз под обстрелы попало предприятие "Азот", неспокойно было и в окрестностях города, в том числе в старых кварталах. Вспыхнули пожары. Держимся,

– подчеркнул Стрюк.

Ранее появилась информация, что город частично находится в окружении. Выехать из него можно на свой страх и риск.

Дорога, ведущая в город, обстреливается. Поэтому сейчас нет поставок гуманитарной помощи, а сообщение с городом затруднено. Как следствие – мы вынуждены прекратить эвакуацию из города,

– подчеркнул глава Северодонецкой ВГА.

Он надеется, что на стабилизацию нужно день – два. В городе остаются около 15 тысяч жителей. В настоящее время власти получили около 20 заявок на эвакуацию из города.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты не оставляют попыток установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба ВСУ, основной задачей оккупантов остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.

В наступлении на Кудряшевку и Северодонецк оккупанты имеют частичный успех, в частности, российские войска форсировали реку Северский Донец. Продолжаются бои в направлении Северска, Зеленой Долины и Новоселовки.

По состоянию на 6 мая в городе было повреждено 80% инфраструктуры, перебито электроснабжение. Тогда, по словам Александра Стрюка, местных было трудно уговорить уехать из Северодонецка.

Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что российские захватчики намерены провести фиктивные референдумы во временно оккупированных населенных пунктах Украины. США озабочены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области.

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