Эвакуационный автобус попал в сокрушительное ДТП в Черкасской области: есть травмированные
9 марта 2022 , 22:50Читати новину українською
Источник:"Суспільне. Новини"
В Городище 9 марта произошло ДТП с участием автобуса, который эвакуировал людей в Черновцы. В результате аварии 9 пассажиров получили травмы.
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