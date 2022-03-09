Эвакуационный автобус попал в сокрушительное ДТП в Черкасской области: есть травмированные

В Городище 9 марта произошло ДТП с участием автобуса, который эвакуировал людей в Черновцы. В результате аварии 9 пассажиров получили травмы.

Стоит прочесть Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки

Автобусу снесло крышу

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