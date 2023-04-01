Гершковича "пасли" российские спецслужбы: в WSJ раскрыли детали ареста журналиста

Эван Гершкович стал первым журналистом со времен холодной войны, которого задержали как "шпиона". Мужчина несколько лет работал на территории России. В WSJ заявили, что их журналиста перед задержанием "пасли" российские спецслужбы.

На связь Гершкович в последний раз выходил незадолго до задержания. Коллега пожелал журналисту удачи. Впоследствии Гершкович исчез, а затем Россия объявила о задержании журналиста.

Обратите внимание Задержание репортера WSJ в России: журнал требует выслать из США российских послов и журналистов

Что известно об Эване Гершковиче

Журналисту – 31 год. Его родители когда-то переехали из СССР в Нью-Джерси. В Россию Гершкович приехал уже как журналист. Работал на территории страны-террориста почти 6 лет.

В WSJ и администрации президента США отрицают то, что Гершкович вроде бы был шпионом. Он приехал в Россию, чтобы рассказывать правдивые истории.

Задержание Гершковича ускорило выезд журналистов с территории страны-террориста В частности, в WSJ отозвали главу своего московского бюро.

Гершкович находится в "Лефортово". Ему не предоставили адвоката.

Гершкович заявлял о преследовании

Гершкович неоднократно заявлял коллегам, что за ним следят. В частности, на одной из задач его "сопровождали" несколько российских силовиков. Журналист подозревал, что его телефон прослушивают.

Впоследствии стало известно, что Гершкович шпионил на территории одного из предприятий ВПК. Его задержали в Екатеринбурге.