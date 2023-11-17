От непризнания агрессии России до возвращения украинских детей: эволюция отношений Украины и ЮАР

Южно-Африканская Республика отдалена от Украины не только с точки зрения географии. Впрочем, в отношениях между государствами уже полгода наблюдается потепление. С чем связаны такие изменения и стоит ли надеяться на успех громких заявлений государств Африки – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Почему не признают агрессию?

Понять представителей ЮАР можно только глубоко погрузившись в их культурное и идеологическое пространство.

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Прогрессивный интернационализм остается стержнем внешней политики государства. В этом видении главными врагами продолжают быть страны Запада, тогда как Россия не воспринимается государством с империалистическими аппетитами. Так же отсутствует понимание агрессии России как неоколониализма с геноцидными элементами. В риторике официальных лиц до сих пор можно услышать нарративы о "братских народах", украинском языке как диалекте русского и о "прокси-войне", которую, кроме России, разожгли США и Европа.

Представители ЮАР называют себя наивными. Они настаивают на "неприсоединении" и "мире во всем мире" как на императивах формирования позиции по вооруженному конфликту в Украине. Именно поэтому ЮАР воздержалась в ходе голосования по Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES‑11/4, которой осуждалась российская агрессия. Однако для ЮАР важно соблюдение международного права, в частности, основополагающих принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

Африканская миротворческая инициатива

Как и украинская формула мира, африканский план состоит из 10 пунктов. Правда, содержание миротворческих инициатив совпадает не всегда. ЮАР предлагает деэскалацию боевых действий, срочное начало переговоров, освобождение военнопленных, возвращение детей, усиление гуманитарной поддержки и немедленную послевоенную реконструкцию.

Такое же видение разделяют Сенегал, Коморские Острова, Замбия, Египет, Республика Конго и Уганда, представители которых вместе с коллегами из ЮАР в июне этого года совершали визиты к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Верхушка ведущей партии ЮАР – Африканского национального конгресса – резко против поставок оружия Украине и уверена, что сесть за стол переговоров нужно как можно быстрее. Для ЮАР не является проблемой территориальные уступки ради мира. Это часть собственного создания государства. Представители государства искренне верят, что с российским президентом можно договориться и он будет держать свое слово.

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Двойные стандарты

Несмотря на активное применение ЮАР принципа неприсоединения в контексте агрессии России, государство полностью поддерживает Палестину. Более того – основным способом избежать неудобных вопросов и решений по Украине является перевод вектора разговора с российского вторжения на конфликт на Ближнем Востоке.

Так же признание территориальной целостности и суверенитета Украины сегодня, имело не большое значение для ЮАР после оккупации Крымского полуострова: до пандемии COVID-19 государство поддерживало активные отношения с Россией, в частности, покупало российское оружие для использования в миротворческих операциях.

Возвращение детей

Правда, подобную торговлю имели и другие страны мира. А Франция вообще разрабатывала концепции общей региональной политики безопасности с участием государства-оккупанта.

На встрече президентов Владимира Зеленского и Сирила Рамафосы в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года глава ЮАР заявил, что будет продолжать требовать в России вернуть детей, вывезенных из Украины. Он также добавил, что такое возвращение должно произойти без промедления. В дальнейшем свое требование Рамафоса повторил лично Путину. Правда, результат их разговора – неизвестен. В то же время ЮАР настроена серьезно.

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ЮАР – одно из немногих государств, действительно рассматривающих варианты сотрудничества на уровне ООН, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи о возвращении украинских детей и разработке именно юридического, а не политического механизма для этого.

Прежде всего это снова связано с идеологией Африканского национального конгресса и граждан ЮАР в целом. "Каждый ребенок – наш ребенок" – таков его стержневой принцип. Для государства неприемлема не только депортация украинских детей, но и искоренение их национальной идентичности и перевоспитания. Вспоминая о Законе об образовании банту как о самом большом зле, представители ЮАР резко осуждают политическую индоктринацию и милитаризацию украинских детей со стороны России и готовы бороться за защиту их лучших интересов.

Успешность проактивной позиции ЮАР по возвращению украинских детей напрямую зависит от возможности аккумулировать поддержку государств-членов Африканского Союза. Однако это важно для политической элиты, ведь возвращение несовершеннолетних одна из немногих точек соприкосновения в африканском и украинском миротворческом видении.

Совместное с другими странами-сателлитами Украины давление на Россию в этом вопросе разрушит российский нарратив о "западных фейках" и оставит ее один на один в борьбе за превращение маленьких украинцев в россиян. В таких обстоятельствах согласиться вернуть хотя бы часть несовершеннолетних для России будет гораздо выгоднее, чем окончательно потерять реноме государства-патрона Глобального Юга.

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Что дальше?

Отношения с государствами Африки имеют для Украины важное значение. Это прослеживается и в эволюции внешней политики нашего государства, в частности, об открытии посольств на континенте. У Украины и Африки достаточно общих интересов: стремление избежать превращения ядерного оружия в элемент шантажа, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке по модели двух государств, энергетическая и продовольственная безопасность, реформирование международных организаций, в частности Совета Безопасности ООН, защита окружающей среды, обеспечение уважения прав человека, в том числе и прав ребенка.

Потенциал развития двусторонних отношений будет напрямую зависеть от умения ЮАР придерживаться взятой на себя миссии, а также от успехов Украины на поле боя, что будет подрывать видение влияния России в регионе.