00:20
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 миллиардов долларов, – Луценко

      176 Читати новину українською
      Луценко заявил, что Йованович заблокировала возвращение Украины миллиардов долларов / liga.net

      Экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала встречу Юрия Луценко с руководством Федерального бюро расследований США. В результате стало невозможным возвращение в госбюджет Украины 7 миллиардов долларов, украденных окружением Виктора Януковича.

      Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире проекту "Свобода слова Савика Шустера".

      Интересно! Топ увольнений 2019 года: самые скандальные отставки

      Йованович в своих показания в Конгрессе говорила, что Луценко обратился к ней с просьбой организовать встречу с высокопоставленными лицами США. Но не подал представителю ФБР при посольстве Украины необходимой информации,
      – отметил Луценко.

      Чтобы опровергнуть это, экс-генпрокурор принес на эфир письмо, в котором говорится о теме его обращения в посольство – возвращение 7 миллиардов долларов Украине.

      По словам Луценко, это означает ложь под присягой Мари Йованович.

      Он также добавил, что Йованович, как представительнице Демократической партии США, не было выгодно возвращение Украины денег. Ведь фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены деньги, является ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.

      К теме: Джулиани хотел отстранить от должности посла США в Украине Йованович

      Что известно о скандале Луценко – Йованович

      • Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна была проводить никаких расследований. Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно было б выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены".
      • В Государственном департаменте США подчеркнули, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и ставят целью ослабить репутацию посла Йованович".
      • В своих показаниях (по делу процедуры импичмента Дональда Трампа) бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое ею. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очищению ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространил "неправдивую информацию" о списках неприкасаемых.
      Стрельба в центре Москвы возле ФСБ: что известно
      20 декабря
      3231
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Юрий Луценко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      20 декабря , 22:30 Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений
      Северин Трач 141
      20 декабря , 21:00 Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу
      Сергій Лещенко 83
      20 декабря , 20:30 Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту
      Віталій Шабунін 37
      20 декабря , 19:21 Правительство закрывает игорные заведения: кто и почему попал под прицел
      Людмила Кушнір 423
      20 декабря , 19:00 В кресле до смерти? Как Путин планирует изменить Конституцию под себя
      Ель Мюрид 621
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук