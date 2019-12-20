Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 миллиардов долларов, – Луценко

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала встречу Юрия Луценко с руководством Федерального бюро расследований США. В результате стало невозможным возвращение в госбюджет Украины 7 миллиардов долларов, украденных окружением Виктора Януковича.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире проекту "Свобода слова Савика Шустера".

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Йованович в своих показания в Конгрессе говорила, что Луценко обратился к ней с просьбой организовать встречу с высокопоставленными лицами США. Но не подал представителю ФБР при посольстве Украины необходимой информации,

– отметил Луценко.

Чтобы опровергнуть это, экс-генпрокурор принес на эфир письмо, в котором говорится о теме его обращения в посольство – возвращение 7 миллиардов долларов Украине.

По словам Луценко, это означает ложь под присягой Мари Йованович.

Он также добавил, что Йованович, как представительнице Демократической партии США, не было выгодно возвращение Украины денег. Ведь фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены деньги, является ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.

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