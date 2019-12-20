Йованович заблокувала повернення в бюджет України 7 мільярдів доларів, – Луценко

Експосол США в Україні Марі Йованович заблокувала зустріч Юрія Луценка з керівництвом Федерального бюро розслідувань США. У результаті стало неможливим повернення до держбюджету України 7 мільярдів доларів, вкрадених оточенням Віктора Януковича.

Про це заявив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Йованович у своїх свідчення у Конгресі говорила, що Луценко звернувся до неї з проханням організувати зустріч з високопоставленими особами США. Але не подав представнику ФБР при посольстві України необхідної інформації,

– зазначив Луценко.

Щоб спростувати це, ексгенпрокурор приніс на ефір лист, в якому йдеться про тему його звернення до посольства – повернення 7 мільярдів доларів Україні.

За словами Луценка, це означає брехню під присягою Марі Йованович.

Він також додав, що Йованович, як представниці Демократичної партії США, не було вигідно повернення Україні грошей. Адже фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені гроші, є ключовим інвестором передвиборчої кампанії демократів.

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Що відомо про скандал Луценко – Йованович