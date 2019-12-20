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      Йованович заблокувала повернення в бюджет України 7 мільярдів доларів, – Луценко

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      Луценко заявив, що Йованович заблокувала повернення Україні мільярдів доларів / liga.net

      Експосол США в Україні Марі Йованович заблокувала зустріч Юрія Луценка з керівництвом Федерального бюро розслідувань США. У результаті стало неможливим повернення до держбюджету України 7 мільярдів доларів, вкрадених оточенням Віктора Януковича.

      Про це заявив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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      Йованович у своїх свідчення у Конгресі говорила, що Луценко звернувся до неї з проханням організувати зустріч з високопоставленими особами США. Але не подав представнику ФБР при посольстві України необхідної інформації,
      – зазначив Луценко.

      Щоб спростувати це, ексгенпрокурор приніс на ефір лист, в якому йдеться про тему його звернення до посольства – повернення 7 мільярдів доларів Україні. 

      За словами Луценка, це означає брехню під присягою Марі Йованович.

      Він також додав, що Йованович, як представниці Демократичної партії США, не було вигідно повернення Україні грошей. Адже фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені гроші, є ключовим інвестором передвиборчої кампанії демократів.

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      Що відомо про скандал Луценко – Йованович

      • Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані".
      • У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
      • У своїх свідченнях (у справі процедури імпічменту Дональда Трампа) колишня пані посол США в Україні Марі Йованович говорила, що Луценко "мав зуб" на посольство США в Україні, очолюване нею. Адже, мовляв, американські дипломати постійно закликали його до очищення ГПУ. Тому, можливо, Луценко й поширив "неправдиву інформацію" про списки недоторканних.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Новини США
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