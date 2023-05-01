Гаага так и хотела унизить Путина: что означает просьба ЮАР диктатору "сидеть дома"

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронджуков. Информацию о просьба ЮАР Путину не приезжать в страну распространили в СМИ.

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Гаага так и хотела

Бронджуков рассказал, что это смотрится как двойные стандарты. Если Путин приедет, его арестуют, но он может включиться по скайпу. Это смешно. Однако если говорить шире об этой истории, то решение Международного суда в Гааге и было направлено на то, чтобы унизить Путина, сделать его изгоем, который не может уехать из России.

Сегодня Путина максимально маргинализовали. Он выглядит как величайший дебошир в детском саду, которого просто воспитательница поставила в угол, и он там стоит кричит, топается ножками, а на самом деле ничего сделать не может,

– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Это действительно большой позитив для Украины, для ситуации в целом, потому что в наших интересах – максимальная изоляция Путина. Он 20 лет своего правления пытался создать себе имидж и образ такого великого российского царя, "собирателя земель русских", а по факту он оказался пшиком.

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Россия падает в пропасть

Российская "вторая армия мира", которую пиарили как только могли, оказалась армией преступников, армией насильников, но не имеющея ничего общего с эффективным войском, которое может выполнять задачи непосредственно на поле боя. Россия уже рассыпается по всем фронтам:

на поле боя;

в плане экономики, потому что мы видим, как действуют санкции, где больше всего на Россию влияет эмбарго на нефть и газ;

дипломатическая международная изоляция.

"Это в куче приближает Украину к победе", – заметил Бронджуков.

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