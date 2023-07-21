Новый удар в спину: правительство ЮАР обратилось за ордером на арест Путина

Южно-Африканская Республика изменила свое решение о выдаче ордера на арест Владимиру Путину, собиравшемуся посетить страну. Так, 21 июля стало известно, что министерство юстиции ЮАР обратилось за ордером на арест Путина.

Теперь, если российский диктатор приедет в ЮАР, его задержат и передадут Международному уголовному суду в Гаагу. Это решение было принято после длительного давления на правительство страны.

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ЮАР арестует Путина, если он приедет

В правительстве Южно-Африканской Республики 21 июля признали, что не выполнили свои международные обязательства, предусмотренные Римским уставом, когда отказались сразу выдать ордер на арест президента России в случае его приезда в страну.

Высокий суд провинции Гаутенг в Претории ЮАР подтвердил, что ордер на арест Путина направили национальному директору государственного обвинения Шамиле Батохи. Именно он должен задержать его в случае визита.

Это судебное разбирательство инициировала оппозиционная южноафриканская партия "Демократический альянс", требовавшая от суда подтвердить, что страна не может избежать выдачи ордера Международного уголовного суда на арест Путина.

Кроме того, в "Демократическом альянсе", комментируя опубликованное судом Гаутенгу сообщение, заявили, что именно публичное давление способствовало выполнению властями ЮАР обязательств предусмотренных Римским уставом.

Стоит отметить, что минюст страны еще в мае 2023 года получил документы об ордере МКС и должен был сразу же направить их Шамилю Батохи. Тем не менее там решили провести дополнительные консультации с судом в Гааге.

Обратите внимание! Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Это означает, что все страны, являющиеся участниками Римского устава (документа об учреждении суда и его работе в целом) обязаны задержать Путина в случае его приезда в эти государства.

ЮАР подписала и ратифицировала этот Устав, а значит, должна выполнить свои обязанности перед МКС. Однако правительство страны неоднократно заявляло, что не будет этого делать, ведь Путин должен был приехать на саммит БРИКС в эту страну уже в августе 2023 года.

Недавно стало известно, что Путин не посетит ЮАР