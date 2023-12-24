Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что россияне терроризируют Херсонскую область на разных участках почти 670 дней. Она добавила, что сейчас больше всего страдает правобережье – населенные пункты вдоль Днепра.

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"Враг в условиях, когда неожиданно уничтоженные его истребители-бомбардировщики озадачили его планы насчёт использования управляемых авиабомб, усилил артиллерийские обстрелы", – сказала Гуменюк.

Отметим, что 22 декабря стало известно, что украинские защитники уничтожили три российских Су-34. Тем временем оккупанты пытаются давить с использованием максимального количества БПЛА разных типов. Начиная от ударных – FPV и "Ланцетов" – до тех, которые несут осколочные боеприпасы.

В результате атаки такими российскими БПЛА в селе Станислав в Херсонской области 23 декабря погиб человек. Также разрушены несколько частных домов.

Ситуация очень напряженная. Враг применял против херсонцев управляемые ракеты. Пока неустановленного типа. Чрезвычайно мощной была атака, подкрепленная еще артиллерийским огнем,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Оккупанты попали в медучреждение и учебное заведение. В результате обстрела повреждено критическую инфраструктуру – пострадала энергетика, газоснабжение и теплоснабжение. Так, по словам Наталии Гуменюк, россияне в условиях усиления холодов начинают прощупывать эффективность своего энергетического террора.

Демонстративные действия врага

На Юге оккупанты проводят демонстрационные штурмы. Только за прошедшие сутки, 23 декабря, россияне 17 раз пытались атаковать позиции украинских защитников. Враг пытался выбить ВСУ из закрепленных участков.

Однако украинские военные продолжают боевую работу с подготовкой к расширению плацдарма. Также захватчикам не дают шанса получить преимущество в контрбатарейной борьбе.

"Продолжаем уничтожать их артиллерию. Ту, которой они обстреливают правый берег. Для того, чтобы жителям правого берега жилось немного легче", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

В субботу украинские войска уничтожили 5 российских пушек и 1 минометный расчет. ВСУ ликвидировали более двух десятков оккупантов. Уменьшилось у россиян и на 2 БПЛА оперативно-тактического уровня типа ZALA и SuperCam.

Враг пытается собрать информацию, с чем и с кем ему придется бороться. Россияне понимают, что даже вопреки преимуществу в численности, у них нет преимущества в тактике и стратегии на том участке, где они пытаются выбить украинских защитников.

Какая ситуация в Херсонской области: главное