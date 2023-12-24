Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що росіяни тероризують Херсонську область на різних ділянках майже 670 днів. Вона додала, що нині найбільше потерпає правобережжя – населені пункти вздовж Дніпра.

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"Ворог в умовах, коли зненацька знищені його винищувачі-бомбардувальники спантеличили його плани з використання керованих авіабомб, посилив артилерійські обстріли", – сказала Гуменюк.

Зазначимо, що 22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили три російські Су-34. Тим часом окупанти намагаються тиснути з використанням максимальної кількості БпЛА різних типів. Починаючи від ударних – FPV та "Ланцетів" – до тих, які несуть скалкові боєприпаси.

Унаслідок атаки такими російськими БпЛА у селі Станіслав на Херсонщині 23 грудня загинула людина. Також зруйновано кілька приватних будинків.

Ситуація дуже напружена. Ворог застосовував проти херсонців керовані ракети. Поки що невстановленого типу. Надзвичайно потужною була атака, підкріплена ще артилерійським вогнем,

– зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Окупанти влучили в медзаклад та навчальний заклад. Унаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру – постраждала енергетика, газозабезпечення та теплопостачання. Так, за словами Наталі Гуменюк, росіяни в умовах посилення холодів починають промацувати ефективність свого енергетичного терору.

Демонстративні дії ворога

На Півдні окупанти проводять демонстраційні штурми. Лише протягом минулої доби, 23 грудня, росіяни 17 разів намагалися атакували позиції українських захисників. Ворог намагався вибити ЗСУ із закріплених ділянок.

Однак українські військові продовжують бойову роботу з підготовкою до розширення плацдарму. Також загарбникам не дають шансу отримати перевагу у контрбатарейній боротьбі.

"Продовжуємо нищити їхню артилерію. Ту, якою вони обстрілюють правий берег. Для того, аби мешканцям правого берега жилося трохи легше", – наголосила Наталя Гуменюк.

Протягом суботи українські війська знищили 5 російських гармат та 1 мінометний розрахунок. ЗСУ ліквідували понад два десятки окупантів. Поменшало у росіян і на 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня типу ZALA та SuperCam.

Ворог намагається зібрати інформацію з чим та з ким йому доведеться боротися. Росіяни розуміють, що навіть попри перевагу у чисельності, у них немає переваги у тактиці та стратегії на тій ділянці, де вони намагаються вибити українських захисників.

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