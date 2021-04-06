В южных приграничных районах Украины проводят собрания, на которых формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны. Они будут отрабатывать, в частности, защиту государственной границы и охрану объектов.

Целью собрания является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных им задач. Подробности сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Что делать на собрании

Командиры и штабы будут совершенствовать уровень умений и практических навыков по управлению подразделениями. Военные будут улучшать навыки выполнения задач на реальных объектах.

Обратите внимание! Говорится об охране и защите административной границы с оккупированным Крымом, прикрытии десантно-доступных участков побережья.

Кроме этого, будут тренировать выполнение задач по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти и усилению охраны критических объектов и мостов.

Также будут отрабатывать:

несение службы на блокпостах;

контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьбу с диверсионно-разведывательными силами;

борьбу с вооруженными формированиями агрессора;

борьбу с антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Войска ТРО в Украине: что следует знать

Источник: 24 канал

Территориальная оборона – комплекс мероприятий, в том числе военных, направленных на отражение угрозы для госграницы и обеспечение условий для функционирования органов местной власти.

Сейчас войска территориальной обороны Украины подчиняются ВСУ. Непосредственное руководство осуществляет начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ.

Подробности о создании территориальной обороны в Украине в интервью 24 каналу рассказал первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

"Задача территориальной обороны заключается в готовности к действию в течение 2 – 3 часов, а развертывание в полной системе – в течение суток", – объяснял он.

Россия наращивает войска возле границы

В ВСУ заявили, что Россия стягивает военную технику в Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также в оккупированный Крым. Страна агрессор делает это под видом учений.

В оккупированном Крыму зафиксировали колонны военной техники. По информации СМИ, Россия на полуострове начала проверку Черноморского флота и отрабатывает наступление.

В США заверили, что не оставят Украину наедине. Поэтому Европейское командование американской армии уже привело свое войско в полную боевую готовность.



Россия стягивает войска к границе Украины / Инфографика 24 канала