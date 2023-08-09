Есть основания обрушить южный плацдарм: Черник назвал, что об этом свидетельствует

На Юге россияне укрепляют Перекопский перешеек и завозят лучшую технику. Оккупанты понимают – южный плацдарм придется сдавать.

Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, что существуют хорошие основания обрушить весь плацдарм на Юге.

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Оккупанты вероятно сдадут южный плацдарм

После преступного подрыва россиянами Каховской ГЭС затопило левый берег Днепра, что создало определенные препятствия для Сил обороны. Сейчас же на южном плацдарме наблюдается положительная перспектива полного обвала фронта россиян.

Есть хорошие основания обрушить весь южный плацдарм и наша главная стратегическая задача выйти на Северное Приазовье,

– заметил военный эксперт.

Россияне крепко укрепляют Перекопский перешеек, строят три эшелона линии обороны, а также завозят лучшую технику.



Военный эксперт рассказал, какие действия россиян свидетельствуют об обвале южного плацдарма: смотрите видео

"Если бы мы были уверены, что южный плацдарм могут удержать, они бы (оккупанты - 24 Канал) этого не делали", – добавил Черник.

Оккупанты понимают, что южный плацдарм вероятно придется сдавать.

Как ВСУ могут зайти в Крым

По словам Черника, для того чтобы ВСУ зашли в Крым, не нужно пробивать Перекопский перешеек пехотными и механизированными "кулаками".

Персонально я сторонник удушения Крыма. Убиение их логистики всеми доступными средствами и закрытие неба над полуостровом,

– сказал военный эксперт.

Как только появится достаточное количество ракет наземного базирования MGM-140 ATACMS, Storm Shadow и немецких ракет Taurus, стоит всем этим засыпать Крым, объясняет Черник.



"Также важно подводить крупные российские десантные корабли, которые могут перевозить не только личный состав, но и технику. Например, до 10 танков на борту или до 500 тонн груза", – рассказал военный эксперт.

Тогда население полуострова и российские военные истощатся, что буквально не смогут перезаряжать автомат.

Воюет ни танк, ни пушка, ни самолет, а человек. Тогда мы возьмем их тепленькими и готовыми,

– подчеркнул Петр Черник.

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