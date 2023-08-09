Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, що існують хороші підстави обвалити весь плацдарм на Півдні.

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Окупанти ймовірно здадуть південний плацдарм

Після злочинного підриву росіянами Каховської ГЕС суттєво затопило лівий берег Дніпра, що створило певні перешкоди для Сил оборони. Зараз же на південному плацдармі спостерігається позитивна перспектива щодо повного обвалу фронту росіян.

Є хороші підстави обвалити весь південний плацдарм і наше головне стратегічне завдання вийти на Північне Приазов'я,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни міцно укріплюють Перекопський перешийок, будують три ешелони лінії оборони, а також завозять найкращу техніку.



Військовий експерт розповів, які дії росіян свідчать про обвал південного плацдарму: дивіться відео

"Якби ми були впевнені, що південний плацдарм можуть утримати, вони (окупанти – 24 Канал) б цього не робили", – додав Черник.

Окупанти розуміють, що південний плацдарм ймовірно прийдеться здавати.

Як ЗСУ можуть зайти у Крим

За словами Черника, для того, аби ЗСУ зайшли в Крим, не потрібно пробивати Перекопський перешийок піхотними та механізованими "кулаками".

Персонально я прихильник удушення Криму. Забиття їхньої логістики усіма доступними засобами та закриття неба над півостровом,

– сказав військовий експерт.

Як тільки з'явиться достатня кількість ракет наземного базування MGM-140 ATACMS, Storm Shadow та німецьких ракет Taurus варто усім цим засипати Крим, пояснює Черник.



"Також важливо підбивати великі російські десантні кораблі, які можуть перевозити не тільки особовий склад, а й техніку. Наприклад, до 10 танків на борт або до 500 тонн вантажу", – розповів військовий експерт.

Тоді населення півострова та російські військові виснажаться, що буквально не зможуть перезаряджати автомат.

Воює не танк, не гармата, не літак, а – людина. Тоді ми візьмемо їх тепленькими та готовими,

– підкреслив Петро Черник.

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