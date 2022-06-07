На Юге ВСУ несколько раз избивали авиацией по скоплениям и составам врага: потери россиян за сутки

На Юге Вооруженные Силы Украины несколько раз авиацией атаковали врага. Российские оккупанты потеряли личный состав и многие техники.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг" на вечер 7 июня. То есть на 103-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Оккупанты гатят по Николаеву из тяжелой артиллерии калибра 203 миллиметра, город терпит разрушения

ВСУ на Юге атаковали врага из авиации

Командование рассказало, что ситуация на Юге остается напряженной. В частности, враг 6 июня из тяжелой артиллерии калибра 203 миллиметра обстрелял жилые кварталы Николаева.

Между тем враг почувствовал на себе 2 вертолета удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине,

– сообщили в ОК "Юг".

То есть наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили:

26 российских оккупантов;

10 единиц вражеской техники, среди которой – танк и 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

Россия держит изготовку технику в Черном море

Оперативное командование "Юг" сообщило, что располагает информацией о том, что россияне держат наготове в Черном море:

2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет;

1 большой десантный корабль.

Командование объяснило, что это не снижает степеней угрозы ни ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха. Более того, – сохраняет вероятность десантной операции.

Людей призывали быть уравновешенными и выносливыми, а также реагировать на воздушную тревогу и не доверять фейковым сообщениям, а еще верить в ВСУ и нашу победу.

Потери врага на Украинской земле: основное

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже погибли 31 250 российских оккупантов . Все они пришли на нашу землю с войной – убивали мирных людей, мародерили, насиловали и пожилых женщин, и детей и мужчин.

С 24 февраля кафиры в Украине потеряли 1386 танков, 96 ПВО, 211 самолетов, 176 вертолетов, 551 беспилотник оперативно-тактического уровня и многие другие техники.

Следует отметить, что на войне погибают многие российские офицеры. Кроме того, наши бойцы уничтожили генерала Романа Кутузова , который последовал за российским кораблем 5 июня под Попасной.

6 июня в Северодонецком районе Луганской области ранили заместителя командира спецполка Кадырова – подполковника Межеда Уцмигова. Кадыровец был тиктокером и рассказывал свои лжи для внутренних потребителей.

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