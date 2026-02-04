Следствие продолжается с октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Что известно о деле?
Имена фигурантов в сообщении НАБУ не называются, однако УП выяснила, что речь идет именно о супругах Диденко.
По данным следствия, в ежегодных декларациях за 2021 – 2023 годы они не отразили часть имущества. Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации активов на почти 5 миллионов гривен, происхождение которых супруги не смогли обосновать.
Следователи установили, что в 2021 – 2024 годах Юлия и Григорий Диденко осуществили взносы на приобретение апартаментов и двух автомобилей Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска на общую сумму около 5 миллионов гривен.
В октябре 2025 года супругам сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. По данным НАБУ, досудебное расследование по делу завершили в декабре, после чего материалы направили в суд.
Что известно о последних делах НАБУ?
Следователи НАБУ обнаружили 850 тысяч долларов во время обысков на таможне. Речь идет, в частности, о таможенном посту "Луцк". Известно, что никого из сотрудников таможенных органов так и не задержали. О подозрении также никому не сообщали.
Бывшего главу ГНСУ и других топ-чиновников подозревают в систематическом получении взяток за незаконную переправку через границу. С июля по ноябрь 2023 года чиновники получили около 204 тысяч евро.
НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в деле предложения взяток депутатам за "правильное" голосование. Разоблачено, что выплаты депутатам планировались на длительное время.