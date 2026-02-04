Следствие продолжается с октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Что известно о деле?

Имена фигурантов в сообщении НАБУ не называются, однако УП выяснила, что речь идет именно о супругах Диденко.

По данным следствия, в ежегодных декларациях за 2021 – 2023 годы они не отразили часть имущества. Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации активов на почти 5 миллионов гривен, происхождение которых супруги не смогли обосновать.

Следователи установили, что в 2021 – 2024 годах Юлия и Григорий Диденко осуществили взносы на приобретение апартаментов и двух автомобилей Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска на общую сумму около 5 миллионов гривен.

В октябре 2025 года супругам сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. По данным НАБУ, досудебное расследование по делу завершили в декабре, после чего материалы направили в суд.

Что известно о последних делах НАБУ?