Слідство триває з жовтня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
Що відомо про справу?
Імена фігурантів у повідомленні НАБУ не називаються, однак УП з'ясувала, що йдеться саме про подружжя Діденків.
За даними слідства, у щорічних деклараціях за 2021 – 2023 роки вони не відобразили частину майна. Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про конфіскацію активів на майже 5 мільйонів гривень, походження яких подружжя не змогло обґрунтувати.
Слідчі встановили, що у 2021 – 2024 роках Юлія та Григорій Діденки здійснили внески на придбання апартаментів і двох автомобілів Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.
У жовтні 2025 року подружжю повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. За даними НАБУ, досудове розслідування у справі завершили в грудні, після чого матеріали скерували до суду.
Що відомо про останні справи НАБУ?
Слідчі НАБУ виявили 850 тисяч доларів під час обшуків на митниці. Йдеться, зокрема, про митний пост "Луцьк". Відомо, що нікого зі співробітників митних органів так і не затримали. Про підозру також нікому не повідомляли.
Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне переправлення через кордон. Від липня до листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро.
НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у справі пропозиції хабарів депутатам за "правильне" голосування. Викрито, що виплати депутатам планувались на тривалий час.