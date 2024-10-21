"Я пойду кандидатом": Юлия Навальная заявила, что хочет стать президентом России

Юлия Навальная объявила о намерении стать президентом России. По ее словам, произойдет это при условии ее возвращения в страну.

Отметим, что после смерти мужа Навальная пообещала продолжать его дело. В частности, она взяла управление Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

Смотрите также Ни слова о тромбе: через полгода в России назвали официальную причину смерти Навального

Юлия Навальная хочет пойти в президенты России

Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты,

– заявила Навальная в интервью ВВС.

К слову, Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Она возглавила категорию "Лидеры".

Какие идеи продуцирует Навальная

Так, Юлия Навальная является ярым критиком санкций против "обычных россиян". Политик утверждает, что нынешняя война – это "война Путина". В частности, на Бледском стратегическом форуме Навальная предложила Западу новую стратегию в отношении России, ведь та, мол, обязательно будет в будущем Европы. Однако о войне она не упомянула ни слова.

Ранее Юлия Навальная жаловалась на то, что украинцы не хотят искать "хороших" россиян, которые якобы выступают против войны. Не обошлось и без заявлений, что это Путин ведет войну, а не вся Россия.

Интересно, что на Западе к таким идеям, как в целом к персоне Навальной, относятся с определенным позитивом. Более того, на днях появилась информация, что дочь Навальных – Дарья, начала работать в предвыборном штабе Камалы Харрис в Пенсильвании как Field Organizer с августа 2024 года.