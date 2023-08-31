Стрельба в Днепре: адвокат задержанного патрульного прокомментировала инцидент
Источник:Юлия Сегеда
Адвокат патрульного Юлия Сегеда просит журналистов о взвешенном освещении событий. Детали обещает обнародовать со временем, ведь есть тайна следствия.
Юлия Сегеда стала адвокатом задержанного патрульного, обвиняемого в стрельбе в Днепре, вечером 29 августа. Она убеждена, что полицейского не следует содержать под стражей.
Смотрите также Нужно разобраться объективно: глава МВД отреагировал на стрельбу в Днепре
Что рассказала адвокат
Она подчеркнула: если мы хотим, чтобы полиция нас защищала, она должна уметь и не бояться защищать себя.
По словам Юлии Сегеды, поведение погибшего нельзя оправдать. Женщина попросила СМИ отнестись очень взвешенно к публикациям по этой теме.
Однако детали пока не может рассказать – ссылается на тайну следствия.
Полицейский задержан, будет суд, на котором изберут меру пресечения. Но, по мнению адвоката, нет никакого основания держать подозреваемого под стражей.
Вы знаете: если я взяла этого подзащитного, то я для себя осознаю, что я на стороне справедливости,
– подчеркнула Юлия Сегеда.
Она поблагодарила за слова поддержки для патрульных, которые сейчас выражают люди.
Смотрите также Стрельба в Днепре: "Схемы" раскрыли личность водителя
Последние новости об инциденте
- Вечером 30 августа полиция показала видео с бодикамер патрульных. Там можно услышать, как пассажир угрожает правоохранительнице. Говорит: я вызову адвоката и тебе будет п*зда. Также видно, что водитель и пассажир отказались оставаться на месте, как об этом просили патрульные, и хотели уехать. По сообщениям СМИ, в крови мужчины был алкоголь.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко просит дать эмоциям улечься. По его словам, "если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских". Министр считает это серьезным прецедентом, ведь в стране война.
- В патрульной полиции прокомментировали смертельную стрельбу в Днепре. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сказал, что ситуация тяжелая, но все проверки проведут. Он подчеркнул, что рано делать выводы и осуждать определенную сторону конфликта.
- Также на инцидент отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он считает, что никто не должен протягивать руки к людям, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей. Мэр на стороне полицейских, а городская власть предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.