Знает восточные языки и человек оркестр в Зе-команде: кто такая Юлия Свириденко, которая станет премьером

14 июля президент Зеленский объявил, что видит новой главой украинского правительства Юлию Свириденко, которая может стать лишь второй в истории государства женщиной во главе Кабинета министров.

Кто такая Юлия Свириденко и почему заслуживает такой высокой должности – читайте в материале 24 Канала.

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Юлия Свириденко: биография, бизнес и первый опыт госслужбы

Юлия Свириденко родилась на католическое Рождество 1985 года в Чернигове. Начальное образование получила в родном городе, а за дипломом о высшем – поехала в Киев.

В столице Украины Свириденко училась в ведущем экономическом вузе страны – Киевском торгово-экономическом университете.

После завершения обучения и получения диплома магистра по менеджменту антимонопольной деятельности Юлия поступила в аспирантуру, но написание кандидатской и получение ученой степени целью не ставила, зато увидела перспективу в реальном секторе.

Работа экономистом в украинско-андоррском совместном предприятии АО "АМП" особых радостей молодой женщине не приносила. Вскоре она сменила работу и параллельно повышала собственную компетенцию.

Свириденко подалась на бухгалтерские курсы в Киевской школе экономики (КШЭ) Тимофея Милованова, а затем – в Фонд государственного имущества Украины. Уже там она получила сертификат специалиста по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса.

Еще в студенческие годы Юлия Свириденко начала работать в частном секторе, в частности в украинско-китайской компании "Эко-Втор", которая построила в Чернигове завод полиэфирного полотна.

Чтобы работа была более эффективной, Свириденко выучила китайский и могла общаться с инвесторами без переводчиков. Интересно, что язык Свириденко изучала непосредственно в Китае, куда неоднократно летала еще в студенческие годы. Также министр знает японский язык, который изучала в Чернигове, а ее преподавателем был этнический японец.



Кроме этого, Юлия Свириденко хорошо знает базовый для современных бизнесменов и чиновников английский.



26-летняя Юлия Свириденко в Китае / Фото из соцсетей

После Революции Достоинства бизнес-леди вернулась на государственную службу. Сначала Свириденко стала советницей председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича, затем возглавила департамент экономического развития региона, а в 2017 году после возвращения из декретного отпуска стала заместителем губернатора.

Назначению предшествовал забавный эпизод. Предшественником Юлии на должности заместителя губернатора был Леонид Сахневич. Во время селекторного совещания Кабмина тогдашний премьер Владимира Гройсман разыграл "школьную сценку" и попросил чиновника повторить, что глава правительства сказал до того. Сахневич, который занимался своими делами (по терминологии Гройсмана – "точил лясы"), это задание провалил и нарвался на гневную реакцию премьера.



После этого публичного фиаско Сахневич потерял работу, а его место заняла Свириденко.

За время работы в Чернигове Юлия Свириденко продолжила собственное образование и успешно прошла несколько престижных международных программ. В частности, она закончила программу обучения менеджеров (2016, Немецкая академия управления Нижней Саксонии (DMAN)), программу "Академия хорошего управления и повышения компетентности в Европе" (сентябрь 2016, Берлин) и программу стратегий роста частного сектора, организованную Шведским агентством по вопросам международного развития Sida (Швеция, 2017).

В 2018 году после отставки Кулича Свириденко несколько месяцев фактически исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА, но уволилась после назначения новым губернатором Александра Мысника. Тот все равно долго в должности не пробыл, ведь после выборов президента Украины, которые состоялись весной 2019 года, новый глава государства традиционно провел ротацию команд.



Юлия Свириденко / Фото с фейсбук-страницы министра

Как Свириденко попала в Зе-команду?

После отставки Свириденко вернулась в частный сектор и работала в агрофирме Кулича, но недолго – старый знакомый Тимофей Милованов пригласил ее в Зе-команду и номинировал на должность своего заместителя в Министерство экономики, которое сам и возглавил.



Юлию Свириденко в Зе-команду пригласил Милованов / Фото из фейсбука Сергея Пермана

Довольно быстро Юлия Свириденко, де-факто, стала правой рукой министра и занималась амбициозным и даже несколько дерзким планом по попыткам легализации рынка труда и выводом из тени заработных плат сотрудников в частных компаниях. В министерстве оценили ее способности и многозадачность, а сама она быстро доказала свою репутацию "человека-оркестра" и профи высокого уровня.

Показательно, что чиновник сохранила свои позиции даже после громкой отставки правительства Гончарука. Вместо Милованова министром экономики стал Игорь Петрашко, а Свириденко унаследовала должность его первого заместителя.



Зе-команда в опере / Фото с фейсбук-страницы Алены Тимошенко

В конце 2020 года Свириденко все же сменила работу и перешла в Офис Президента. Она заменила на этой позиции "инвест-няню" Юлию Ковалив. Как и предшественница, Свириденко занималась экономическими вопросами и была частью украинской делегации в ТКГ, председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".



Юлия Свириденко заменила Юлию Ковалив / Фото Офиса Президента

Министр экономики и лицо Украины на международной арене

Осенью 2021 года начали распространяться слухи о масштабных изменениях в Кабмине. Одним из возможных кандидатов на вылет называли вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. Влиятельный чиновник с бэкграундом налоговика, похоже, покидать правительство не хотел, но все же был вынужден подать заявление "по собственному желанию".

Далее заработал "турборежим": 3 ноября 2021 года парламентарии уволили Любченко, тогда же Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития оперативно рекомендовал ему замену в лице Юлии Свириденко. На следующий день народные депутаты поддержали это предложение 256 голосами “за”.

В качестве министра Свириденко планировала сделать акцент на увеличении экспорта и конкурентоспособности украинской продукции на международных рынках, реформе железной дороги, локализации производства, а также программе доступных ипотечных кредитов. Впрочем, решать чиновнице пришлось совсем другие и куда более глобальные задачи.

Именно на посту министра экономики Украины Юлия Свириденко встретила полномасштабное вторжение россиян. В новых реалиях Свириденко даже выросла – она не только успешно занималась сохранением бизнес промышленного потенциала государства, а стала одним из лиц Украины на международной арене.

Свириденко возглавила объединенную Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики, целью которой была разработка и введение новых санкций против России. Также она присоединилась к постоянным переговорам фактически как топовый дипломат. Сама же она стала первым вице-премьер-министром Правительства Дениса Шмыгаля.

Президент доверил Юлии Свириденко самые важные направления. Свириденко стала одним из кураторов послевоенного восстановления и вела переговоры по всей Европе – от Лиссабона до Лондона, но не забывала и о других континентах. После победы на выборах президента США Дональда Трампа украинка возглавила переговоры по заключению так называемого соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.



Подписание соглашения в США / Фото с фейсбук-страницы Юлии Свириденко

Именно благодаря профессиональной работе команды дипломатов, юристов и экономистов под руководством Свириденко Украина получила лучший из возможных вариантов соглашения, которое в первом варианте выглядело как кабальное. Потенциально эта сделка может принести большую пользу для экономики и развития Украины, но самое главное – это очень порадовало Трампа и позволило ему забыть о негативе в отношениях с Зеленским, а в итоге открыло путь к возвращению США на сторону Украины.

Личная жизнь и декларация

За быстрым взлетом жены в бюрократической иерархии муж Юлии – Сергей Дерлеменко – наблюдал на расстоянии. Он – бизнесмен, был руководителем компании ООО "ДИТЭЛ", которая занимается строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций.



Сергей Дерлеменко / Фото с фейсбук-страницы мужа

У супругов есть дочь – София Дерлеменко.

В декларации Юлии Свириденко указаны две квартиры в Чернигове, а также земельный участок под Черниговом.

В собственности семьи есть однокомнатное помещение в столице Украины, приобретенное в 2014 году и купленная в 2021-м большая квартира на почти 120 квадратных метров. К ней за год было докуплено паркоместо.

На мужа Свириденко записан старенький внедорожник BMW X3 2016 года (пересел на него с Audi A6 Allroad 2010 года), сама же Юлия Анатольевна имеет доверенность на пользование этим авто.

Из денежных активов у супругов в декларации указано 4 тысячи долларов наличными и 376 606 гривен на счетах.

Новая руководительница правительства

Успешная работа Юлии Свириденко, профессионализм, яркий имидж стильной бизнес леди (ее изысканные просторные деловые костюмы и высокие шпильки стали фирменным знаком и точно стоят отдельного разбора и высоких оценок от ценителей моды), а также хорошая репутация и отсутствие "зашкваров" сделали чиновницу топовым претендентом на новую роль.

Конечно, если не считать "зашкваром" псевдоскандал с гонорарами Свириденко в КЭШ (или KSE) за преподавательскую деятельность, который попытались раздуть представители так называемой оппозиции. Сомнительная часть раздувать много шума из ничего выпала бывшему журналисту, а ныне депутату Владимиру Арьеву, к которому, кстати, самого немало вопросов еще со времен, когда он сам был "властью". И не сказать, что он прошел то испытание медными трубами достойно.

Именно Арьев направил депутатский запрос в КЭШ по поводу указанных в декларации Свириденко 246 тысяч гривен и получил от директора Киевской школы экономики Миловановой эффектный ответ, что гонорар Свириденко, возможно, и выглядит высоким, но на самом деле соответствует рыночной зарплате людей такого уровня.

Мы платим и значительно большие зарплаты. Например, гонорар за недавний приезд Нобелевского лауреата в KSE в марте составил 70 тысяч долларов за 2,5 дня. А зарплата приглашенного профессора, одного из тех, кто недавно переехал из Йельского университета в Канаду, составляет 50 тысяч долларов за пару недель преподавания, – Тимофей Милованов объясняет нардепу Арею расценки в КЭШ.

Именно Свириденко на такие "наезды" не обращает внимания. С конца 2024 года начали распространяться инсайды о возможном назначении Свириденко во главе правительства. Слухи возобновились летом 2025-го и 14 июля выяснилось, что они действительно правдивы.

В этот день с Юлией Свириденко лично встретился президент Зеленский.

Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко... Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время,

– глава государства объясняет свое решение о назначении Юлии Свириденко главой правительства.

Что ж – теперь перед Юлией Свириденко стоит новая и еще более амбициозная цель. Надеемся, она с ней справится. Как и со всеми предыдущими.